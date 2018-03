Bertucci: “Esto no se soluciona con quitar tres ceros a la moneda, sino con un cambio de gobierno”

marzo 26, 2018 - 2:59 pm

Javier Bertucci, candidato presidencial del Movimiento Esperanza por el Cambio, manifestó que la reconversión monetaria que anunció el presidente Nicolás Maduro no mejorará la economía. Aseguró que lo urgente es un cambio de gestión en el Ejecutivo nacional.

“Esto no se soluciona con quitarle tres ceros a la moneda, sino con un cambio de gobierno. No solo le quitaron tres ceros a la moneda nacional, sino que nos quitaron la comida y la salud, pero nunca podrán quitarnos la esperanza. Es necesario cambiar el capitán y el rumbo de este barco llamado Venezuela”, puntualizó el candidato durante un recorrido en El Valle y La Línea de Petare, dos barrios de La Gran Caracas.

Durante su visita a estas comunidades, realizaban la entrega de las cajas Clap, a lo que Bertucci expuso “la comunidad se organizó a pesar de las amenazas para hacer esta actividad y no les da miedo que le quiten el CLAP; la esperanza no la cambia nadie y es indetenible”.

“Hoy el gobierno está entregando cajas de comida en el mismo lugar, evidenciando el ventajismo y la manipulación, pero la comunidad se organizó sobre las amenazas para hacer esta actividad y no les dio miedo que le quitaran el CLAP; la esperanza no la cambia nadie y es indetenible”, agregó. Por ello, solicitó igualdad de condiciones para todos los aspirantes a la Presidencia, no solo el día de las elecciones, sino durante todo el proceso pre electoral.

Recalcó que al contrario del gobierno, en las jornadas que él realiza, no se exige el carné de la patria u otro documento para beneficiar a la ciudadanía.

Noticia al Día / Nota de Prensa