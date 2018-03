Bertucci a Maduro: “Cuando te empeñas en el poder sin entender el mal que haces a un país, eso es pecado”

marzo 22, 2018 - 1:43 pm

Javier Bertucci, candidato presidencial del Movimiento Esperanza por el Cambio, manifestó que en cuanto a la gestión del presidente Nicolás Maduro, los hechos hablan por sí mismos, por lo que destacó que si el actual Jefe de Estado fuera “sensato”, se retiraría de la Presidencia de la República.

“Los hechos hablan más fuerte que yo. El liderazgo de Maduro se agotó en su capacidad de articular políticas coherentes que puedan traducirse en bienestar para el pueblo. Cuando a un líder se le agota el liderazgo debe ser sensato y decir que no puede dirigir este país. En ese punto, yo en mi caso me retiraría y dejaría el paso a un nuevo liderazgo que lleve al país hacia un futuro prometedor”, dijo el también pastor evangélico el entrevista durante el Programa Vladimir a la 1, transmitido este jueves por Globovisión.

Recalcó que “cuando te empeñas en el poder sin entender el mal que haces a un país, eso es pecado” y aseveró que de resultar electo, no repetiría ningún ministro de Maduro en su gabinete.

Indicó que uno de los problemas de la actual gestión de gobierno, ha sido ideologizar la economía. Refirió que los extremos no son buenos y que en su equipo de asesores, hay gente de derecha y de izquierda. Apuntó que su mejor ejemplo en cuanto a la política y la religión es y “siempre será” Jesús.

Subrayó que la hiperinflación en el país, es el producto de políticas macroeconómicas mal aplicadas y que su mayor disparador ha sido el dinero inorgánico.” Todos estos bonos sociales del gobierno, también disparan los precios. La gente se da cuenta “que el bono que le dieron, difícilmente le alcanza para un cartón de huevo”.

ANC y AN

Al ser interrogado sobre qué haría en cuanto a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), respondió que la lucha entre esta y la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, debe llegar a su final, por lo que idea es hacer un referéndum para que los venezolanos decidan cuál debe permanecer, y de esta manera, “desde una sola asamblea, refundar nuevos todos los poderes”.

Al ser consultado por la audiencia, dijo que su ministro de defensa sería un militar y no un civil, además respondió que nunca se negaría a incluir a un sacerdote en su gabinete, siempre y cuando éste, esté calificado para un cargo de gobierno.

En relación al Petro, dijo que al igual que cualquier moneda, esta debe ser hecha bajo la confianza, algo que el gobierno no tiene. “Ese niño nació muerto”, enfatizó.

Propuestas

Entre sus propuestas están levantar control de cambio, activar el aparto productivo nacional, disminuir la emisión de dinero inorgánico, conseguir créditos unilaterales, de modo que el Estado sea facilitador no intermediario.

“Gano y saco a todos los presos políticos”

El tema de los presos políticos no quedó por fuera durante la conversación con el periodista Vladimir Villegas. El candidato aseguró que “yo gano hoy y mañana saco a toda esa gente de la cárcel. No habrán presos políticos”. Se mostró dispuesto a una Ley de Amnistía, pero no a amparar a los corruptos, aseverando que cree en el perdón, pero que éstos deben pagar las consecuencias.

