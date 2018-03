Bello: Es sospechoso que opositores hablen de participación y no de condiciones electorales

marzo 5, 2018 - 8:15 pm

Es inexplicable que algunos voceros políticos de oposición, analistas y encuestadores defiendan la participación en unas elecciones convocadas por un ente que desconocen, como es la Asamblea Nacional Constituyente, sentenció Francisco Bello, presidente de la Encuestadora Pronóstico. “Yo les preguntaría: ¿Reconocen o no la ANC? ¿Si por casualidad llegaran a dejarlos ganar, se juramentarían ante ella?”

Al fijar posición frente a declaraciones de quienes critican a los que han decidido no participar en las elecciones en las circunstancias actuales, Bello planteó que le parece, al menos, sospechoso, que algunos “opositores” hablen más de participación que de condiciones y critiquen más a quienes no están dispuestos a ir sin ellas a un proceso electoral cuestionable, que al propio CNE.

Según Bello, a este Gobierno no se le puede vender fiado. “Hay que ser bien ingenuo para pensar que primero debemos aceptar ir en unas condiciones y que después van a aceptar cambiarlas. A estas alturas del partido es difícil creer en ingenuidades y menos de voceros con tantas horas de vuelo”.

El encuestador consideró inaceptable que se de como válida una convocatoria írrita, dentro de unos tiempos que transgreden hasta el sentido común, sin un cronograma electoral claramente definido. Critica que esos opositores no utilicen su centimetraje mediático para hablar del Registro electoral, de lasmigraciones, de los abusos del Gobierno y de la parcialidad del CNE que, dicho sea de paso, es ilegítimo desde su nombramiento

Bello lamenta que esos voceros usen los espacios mediáticos para descalificar a la mayoría de venezolanos que dice abiertamente que no confía en el árbitro. Hizo un llamado a la conciencia de quienes tienen la posibilidad de influir en la opinión pública para que cumplan con su responsabilidad. “Quiénes tenemos acceso a los medios y mantenemos una vocación democrática irrenunciable, debemos utilizar todos los mecanismos para intentar que se den unas elecciones limpias, creíbles para el ciudadano común y eso no se logra pagando por adelantado. Música paga no suena”.

Nota de Prensa