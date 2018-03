BCV promoverá la captación de oro para sumarlo a reservas internacionales

marzo 22, 2018 - 5:55 am

El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) Ramón Lobo y el director José Khan sostienen este miércoles un encuentro con proveedores del oro del instituto emisor, con el fin de promover la captación del mineral estratégico que se sumará a las reservas internacionales.

Considerando que Venezuela tiene 173.300 millones de euros en reservas certificadas de oro y cobre, ambos representantes buscan promover ganancias fructíferas para el país, y en torno a ello el ministro para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, detalló el pasado martes que Venezuela obtendrá el 55% de la producción de la mina, mientras que Gold Reserve se reservará el 45% restante.

Convirtiendose en la cuarta mina más grande del mundo, Yacimiento del proyecto Siembra Minera, logró una certificación de la empresa internacional Gold Reserve, en donde se comprobó la existencia de 1.480 toneladas del mineral aurífero que se traducen en 54.300 millones de euros.

“Esta empresa acaba de certificar, no son inferencias, no son ideas, no son proyectos; se certifica una pequeña área de seis kilómetros en el Arco Minero en la que se encuentra allí la cuarta mina de oro más grande del mundo entero”, aseveró desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, en Caracas, en compañía del ministro para el desarrollo Ecológico Minero, Víctor Cano.

Además, refirió que en la mina también se certificó una reserva de 2,5 millones de toneladas de cobre por el orden de los 119.000 millones de euros que, sumado a las de oro, totalizan 173.000 millones.

Explicó que en el Arco Minero se estima que existen más de 8.000 toneladas de oro, con una proyección estimada de 134.000 millones de euros.

