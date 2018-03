¿Barcelona o la Vinotinto? Continúa la polémica por la decisión del criollo Alejandro Marqués de no jugar con la Sub-20 en el cuadrangular de Paraguay

marzo 20, 2018 - 7:55 pm

La polémica por la decisión del joven futbolista venezolano, Alejandro Marqués, promesa del FC Barcelona y debutante con el Barça B, de no asistir al cuadrangular internacional de la Vinotinto Sub-20 en Paraguay, continúa creciendo con el pasar de los días.

Para el evento en suelo guaraní, el seleccionador nacional Rafael Dudamel citó a 23 jugadores, entre ellos varios que hacen vida en el fútbol internacional y que fueron partícipes del histórico subcamepeonato del Mundo en Corea como Nahuel Ferraresi (C.A Torque), Ronaldo Lucena (A. Nacional), Ronaldo Chacón (FK Senika), y también llamó a Marqués, delantero de 17 años, y canterano del FC Barcelona.

El jovencito venezolano vive un gran momento con el club culé, tanto a nivel juvenil- el Barça avanzó al Final Four de la UEFA Youth League, como profesional, pues Marqués ya debutó en la Segunda División de España (LaLiga 123) con el equipo B del club de Cataluña, siendo tomando en cuenta por el técnico Gerard López.

Precisamente fue López quien recomendó a Marqués quedarse en Cataluña para seguir estando disponible para el B, aún cuando el equipo catalán había dado luz verde al criollo, y la decisión final de Marqués, meditada con su padre, no acudir al llamado Vinotinto y permanecer en España, ha generado críticas y una infinidad de opiniones.

Incluso Dudamel alzó su voz, lamentando que el atacante nacido en Caracas no haya acudido a la competición en Paraguay.

“El jugador junto con su padre han priorizado quedarse a jugar en el club en la próxima jornada del torneo de Segunda División y así su ausencia en el cuadrangular donde enfrentaremos a Paraguay, Japón y Chile”.

“La selección de tu país también es una gran oportunidad y nos hemos encontrado con esta decisión que nos ha sorprendido a todos. La entendemos y respetamos”, opinó el timonel a través del departamento de prensa del combinado nacional.

“Es una situación poco particular y difícil de manejar. Entendible desde todo punto de vista del jugador pero la vida es de oportunidades. Los clubes son una oportunidad”, añadió.

Dudamel no cerró las puertas a Alejandro Marqués pero sí lanzó una advertencia: “Cuando uno no está corre riesgos de que sus compañeros se desarrollen, crezcan o evolucionen y que las oportunidades no vuelvan a aparecer”.

Y a propósito de la controversia, la Vinotinto hizo una publicación en su cuenta de Twitter que deja varias interpretaciones.

“A ellas y a ellos, a ustedes y a nosotros nos emociona ponernos la camisa Vinotinto, la más bonita, la que nos identifica como país. Si no sientes lo mismo, entonces estás en el lugar equivocado!”, fue el mensaje compartido con varias fotografías de emotivos momentos de la selección.

Sin los goles de Alejandro Marqués, los chamos de la Vinotinto Sub-20 se medirán a sus similares de Chile, Paraguay y Japón en el cuadrangular que sirve de preparación para el próximo Sudamericano de la categoría.

Andrea Seña//Noticia al Día