Arnold Schwarzenegger confirmó el rodaje de Terminator 6

marzo 12, 2018 - 2:32 pm

Terminator es probablemente unas de las grandes franquicias cinematográficas de ciencia ficción, que lamentablemente se malogró a gran velocidad cuando su creador, James Cameron , resolvió que no quería realizar una tercera entrega. Luego de dos películas imprescindibles, la saga protagonizada por Arnold Schwarzenegger no supo renovarse y tuvo tres secuelas que no estuvieron ni cerca de hacerle sombra a las dos primeras partes.

Sin embargo, Hollywood siempre da revancha, y por ese motivo es que hay una nueva Terminator en el horizonte.La figura de Sarah Connor se revela como una pionera en la lucha por mostrar personajes femeninos fuertes en el cine. El regreso de Linda Hamilton para la nueva película, es uno de los más esperados por el público.

El propio protagonista de la saga confirmó en la web The Arnold Fans que en pocos meses comenzará el rodaje de la nueva película : “Empezaremos a filmar Terminator 6 en Junio y terminaremos a mediados de Octubre. Espero ansioso volver como el modelo T-800. Será grandioso trabajar con Tim Miller como director, y con Jim Cameron como una especie de supervisor de todo esto”.

La gran noticia no solo es que Cameron forma parte del proyecto, sino que la nueva entrega de la saga presentará también el regreso de Linda Hamilton en la piel de Sarah Connor, la madre de John Connor y una de las grandes heroínas en la historia del cine. La otra novedad es que una de las incorporaciones a la franquicia será Mackenzie Davis,la joven actriz que saltó a la fama luego de protagonizar San Junipero, uno de los episodios más famosos de Black Mirror. De momento es un verdadero misterio qué rol ocupara Davis, pero se supone que podría ser la sucesora de Sarah Connor como motor del relato.

Tim Miller, el director mencionado por Arnold, llegó al proyecto luego del éxito que obtuvo gracias a su trabajo en la realización de Deadpool, y junto al propio Cameron trabajó arduamente en la construcción de una Terminator que esté a la altura de las primeras películas. Teniendo en cuenta la pésima recepción que tuvieron todas las continuaciones, el objetivo con Terminator 6 (que seguramente reciba un nombre oficial en los próximos meses) es el de continuar la historia luego de la destrucción del modelo T-800 al final de la segunda entrega.

De esta forma, el largometraje borraría de la continuidad las tres películas posteriores (y ni hablar de la serie The Sarah Connor Chronicles), y retomaría la acción desde el punto en el que James Cameron dejó la saga. Según dijo hace un tiempo el padre de la criatura, si todo funciona bien con Terminator 6, la intención sería la de producir una trilogía completa.

Agencias