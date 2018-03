Argentina enfrenta a Italia en la última fecha FIFA antes del mundial

marzo 22, 2018 - 11:58 am

Faltan menos de 3 meses para el inicio de la próxima Copa del Mundo a disputarse en Rusia desde el 14 de junio y las selecciones clasificadas continúan poniéndose a tono para llegar en la mejor forma posible. El combinado argentino, dirigido técnicamente por Jorge Sampaoli y comandado por el astro Lionel Messi viajo a la ciudad de Manchester donde enfrentara este viernes a su similar de Italia en el Etihad Stadium como parte de su preparación para la cita mundialista. Los sudamericanos son favoritos para imponerse en este encuentro y que lo consigan se paga a una cuota de – 105. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar las diferentes cuotas y pronósticos para este y otros partidos del fútbol internacional.

Los actuales subcampeones de la Copa del Mundo de Brasil 2014 han tenido una tormentosa clasificación para el Mundial de Rusia 2018, con problemas administrativos y muchos cambios en el banquillo de entrenadores, al punto de contratar de emergencia a Jorge Sampaoli quien tampoco estuvo fino con el accionar de la albiceleste pero un triunfo por 1-3 en una dura visita a la altura de Ecuador permitió a Argentina decir presente en Rusia 2018 sin tener que disputar repechaje alguno.

Argentina viene de dos amistosos en el mes de noviembre del año pasado y el rendimiento no fue el esperado, venció por la mínima a la anfitriona Rusia, pero luego ante Nigeria dio claras muestras de errores defensivos y perdió por un contundente 2-4. Para las diferentes casas de apuestas deportivas un empate en este amistoso entre Argentina e Italia parece poco probable y que ocurra se paga a una cuota de + 220.

Entre tanto, Italia llega de recibir un duro golpe como fue quedarse afuera de la Copa del Mundo por primera vez en 60 años tras no poder ante Suecia en el repechaje y de esta manera se acabó la historia de una generación de la cual se esperaba mucho pero que tanto en el Mundial de Sudáfrica como Brasil no pudieron superar la primera fase.

Ambas selecciones se enfrentaron por ultima vez el pasado 14 de agosto de 2013 y en esa oportunidad el triunfo fue para la albiceleste por 1-2 en el Estadio Olímpico de Roma, Gonzalo Higuain y Eber Banega marcaron los goles argentinos. Los italianos no son favoritos para imponerse en este partido amistoso y que lo consigan se paga a una cuota de + 310. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar las diferentes cuotas y pronósticos para este y otros encuentros del fútbol internacional.

El juez elegido para impartir justicia es un local, Martin Atkinson, inglés de 46 años y que lleva 13 dirigiendo en la Premier League. Lo acompañarán Lee Betts y Constantine Hatzidakis mientras que Craig Pawson será cuarto árbitro.

Alineaciones probables

Argentina (4-3-3): Romero; Fazio, Otamendi, Tagliafico, Mercado, Mascherano, Banega, Messi, Di María, Aguero e Higuaín.

Italia (4-4-2): Buffon; Rugani, Bonucci, De Sciglio, Florenzi, Parolo, Verratti, Candreva, Immobile, Insigne y Belotti.

