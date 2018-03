Anibal Sánchez lanzará en ligas menores con los Bravos de Atlanta

marzo 16, 2018 - 2:32 pm

El lanzador venezolano Anibal Sánchez recibió una invitación para ver acción en el ‘Spring Training’. El derecho firmó un contrato de ligas menores con los Bravos de Atlanta, donde podría ganarse un puesto en el primer equipo.

Sánchez inició los entrenamientos primaverales con los Mellizos de Minnesota, pero tras los malos resultados fue dejado en libertad.

El año pasado estuvo con los Tigres de Detroit, dejando récord de 3-7 y una alta efectividad de 6.41 en 17 juegos iniciados.

