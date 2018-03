Angie Pérez: Recibí una propuesta del asistente de Osmel Sousa

marzo 29, 2018 - 9:19 pm

Angie Pérez, ex candidata del Miss Venezuela, contó que al momento de su participación recibió una propuesta indecente del asistente de Osmel Sousa en ese tiempo.

“Gabriel Ramos me llamó a mi casa y me dijo que me llamaba porque necesitaba unas chicas bellas que hablaran inglés perfecto, porque habían llegado unos árabes que se hospedaban en el Meliá Caracas, y necesitaban unas chicas que le hicieran compañía de día y de noche”, contó Pérez en una entrevista a Telemundo.

La ex miss dijo que el comentario la hizo “perder los estribos” y colgó la llamada. Aseguró que en ese momento el ex presidente de la Organización Miss Venezuela no se encontraba en el país, sin embargo, le contó de la llamada a María Kallay y a Giselle Reyes, quien, según dijo, lo tomó como una broma.

Señaló que luego se enteró de que una chica que era menor de edad había aceptado la propuesta de Ramos.

“Después de 40 años de arduo trabajo, Osmel, haz lo correcto por personas intachables como Barbará Palacios, por las amistades de familias dignas de Venezuela que has tenido por tantos años”, dijo Pérez, refiriéndose a Sousa.

El Nacional