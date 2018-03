Altuve sigue encendido y conecta su segundo cuadrangular de pretemporada (+Video)

marzo 7, 2018 - 11:46 pm

Ni en la pretemporada el venezolano José Altuve deja de sacar su poder. El criollo no para de batear y este miércoles su segundo cuadrangular en los Spring Trainnig ante los envíos de Justin Nicolino en el juego que enfrentó a los Astros de Hounton y a los Marlins de Miami.

El “MVP” de la temporada pasada, trabaja para tener una campaña similar a la anterior y así mantenerse como uno de los jugadores más temidos en las Grandes Ligas. Además de tratar de ayudar a los Astros a mantener el campeonato que consiguieron en octubre.

José Altuve, ha participado en seis encuentros en esta primavera, totalizando 17 turnos al bate con un promedio de .412, dos jonrones y tres carreras impulsadas.

The reigning MVP? Yeah, he’s still got it. #SpringTraining pic.twitter.com/RtjHSNDLQk

— MLB (@MLB) 8 de marzo de 2018