Alonso pensó en el retiro al final de la temporada 2017

marzo 13, 2018 - 11:37 am

El español Fernando Alonso dio una entrevista exclusiva a la revista F1 Racing, en la que reveló que meditó dejar la Fórmula Uno y buscar ganar las 500 millas de Indy y las 24 horas de Le Mans para lograr la Triple Corona.

En 2017, Alonso comenzó la búsqueda de la triple corona al participar en las 500 de Indy, pero no pudo terminar la carrera por un fallo en el motor Honda de su auto, y en 2018, comenzará su competencia en el WEC en el cual participará como piloto de Toyota en varias pruebas del calendario, entre ellas, las 24 horas de Le Mans.

“Sí, valoré la posibilidad de cambiarme de campeonato y dejar la Fórmula 1”, confesó a F1 Racing. “Después de hacer Indy el pasado año, cuando volví en las carreras de Austria y Silverstone pensé ‘quizás el próximo año lo pruebe en una categoría diferente’. Puedo llegar a completar la triple corona y hacer Indy y Le Mans podía ser lo mejor”.

Cambió de opinión

“Pero sentí que no era el momento para dejarlo. No por ahora y después de esos resultados y con esas sensaciones. Sé que me habría arrepentido por el resto de mi vida y me habría quedado un mal sabor de boca el resto de mi carrera”.

“Sin duda que quiero seguir ganando. McLaren y yo tenemos cuentas pendientes que queremos acometer juntos. Creo que este año las cosas cambiarán. Estoy muy seguro de ello”.

Alonso no disputó el Gran Premio de Mónaco el pasado año para participar en Indy, algo con lo que McLaren quería mantener motivado al español en su tercer año lastrado por los motores Honda.

Con el cambio a Renault para 2018 Alonso espera que pueda dar un paso al frente y dejar de competir “sin ninguna esperanza”.

Confiado en tener una gran temporada

Para el asturiano un mal año de McLaren es acabar tercero o cuarto en el mundial de constructores, pero nunca noveno como ocurrió en 2015 y 2017.

Preguntado por si confía en que esta temporada todo vuelva a ser normal, Alonso respondió: “Sí, una vuelta a la normalidad y a las sensaciones de afrontar cada gran premio preparándolo durante los libres y la clasificación sabiendo que deberías acabar en el top 5 y que si lo haces bien puedes estar en el podio”.

“Si haces algo especial, incluso puedes ganar. Esa motivación y preparación son cosas que he echado de menos. Pero espero recuperarlas este año. Esas son las expectativas”.

Con información de Motorsport.com