Alemania se medirá a Brasil sin Müller ni Özil

marzo 24, 2018 - 12:03 pm

La campeona del mundo Alemania se enfrentará el martes a Brasil en Berlín sin Thomas Müller ni Mesut Özil, anunció este sábado la Federación Alemana (DFB).

Tanto el volante del Arsenal como el delantero del Bayern de Múnich, ambos campeones del mundo, dejaron la concentración de la Mannschaf la noche del viernes, como estaba establecido, después del empate a uno ante España. Müller fue el autor del gol de Alemania.

En el duelo de fogueo ante Brasil, el seleccionador de los vigentes campeones del mundo deberá realizar al menos cinco cambios en su once inicial. Además de Özil y Müller, Löw no podrá contar con Sami Khedira “por precaución”, luego de que el exvolante del Real Madrid sufriese un golpe el viernes, ni tampoco con Emre Can, quien abandonó la concentración la mañana del sábado por problemas de espalda.

Löw anunció que Ilkay Gündogan ocuparía el puesto de Khedira como centrocampista defensivo. Asimismo anunció su intención de probar de inicio al lateral Marvin Plattenhardt (Hertha Berlín) en lugar de Héctor (Colonia), así como al joven Leroy Sané (Manchester City), por Julian Draxler (París Saint-Germain) en el flanco izquierdo del ataque.

Es partido ante Brasil será el último de Alemania antes del anuncio el 15 de mayo de la nómina definitiva para el Mundial de Rusia 2018.