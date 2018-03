Dictan prisión preventiva para Puigdemont en Alemania mientras se resuelve la euroorden

marzo 26, 2018 - 3:27 pm

El juzgado de instrucción de la ciudad de Neumünster (norte de Alemania) ha ordenado hoy prisión preventiva para Carles Puigdemont, hasta que la Audiencia Territorial de Schleswig resuelva la solicitud de extradición a España que conlleva la euroorden dictada por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llanera, contra el ex presidente catalán y todos los líderes del proceso secesionista que están huidos en el extranjero.

Según declaró a EL MUNDO la fiscal Wiebke Hoffelner, portavoz de la Fiscalía General del “Land” de Schleswig-Holstein, donde Puigdemont fue interceptado y detenido este domingo por la policía alemana, era una decisión esperada. La norma que rige habitualmente en los casos de extradición es dictar prisión preventiva hasta que el tribunal superior correspondiente dictamine. En este caso será la Audiencia de Schleswig en virtud de la documentación y argumentos que exponga el Ministerio Público de Schleswig-Holstein si considera que los delitos de rebelión y malversación que esgrime el juez Llanera tienen equivalencia en el código penal alemán.

El delito de rebelión no está tipificado como tal en el Código Penal alemán pero puede haber delitos que sean equiparables, en opinión de la portavoz del Ministerio de Justicia, Stephanie Krüger. “Sin embargo, lo decisivo no es la palabra sino que en la legislación alemana haya un delito equiparable y eso es una cosa que no puedo determinar desde aquí, sino que es competencia de la Audiencia Provincial de Schleswig-Holstein”, agregó en referencia al tribunal encargado del caso.

El delito que más se aproxima al de rebelión sería, a juicio de los juristas, el de alta traición especificado en el artículo 81 del Código Penal alemán, aunque en este caso hace referencia al uso de la violencia o amenaza de violencia de quien atente contra la existencia de la República Federal de Alemania o intente cambiar el orden constitucional alemán. La alta traición puede ser castigado, según la gravedad del caso, con penas que van desde un año de cárcel hasta la cadena perpetua, lo que en la práctica judicial de Alemania equivale a un máximo de 25 años.

Según la fiscal portavoz, el proceso de extradición que pesa sobre Puigdemont puede ser “una cuestión de días o de semanas”. Una vez haya decisión judicial, para lo que Holffener rehusó dar plazos, el fallo se comunicará a las partes interesadas por escrito. Es decir, no habrá audiencia ni será necesaria una nueva comparecencia de Puigdemont. Eso significa que si el máximo tribunal del estado federado de Schleswig-Holstein responde a la solicitud del magistrado Llanera afirmativamente, el líder independentista será conducido directamente desde la prisión a España.

Puigdemont compareció este lunes ante la juez instructora de Neumünster, el tribunal de primera instancia más próximo a la prisión donde fue conducido tras su detención este domingo, en un área de servicio de la autopista A7, a unos 40 kilómetros de la frontera con Dinamarca. El ex presidente catalán intentaba regresar a Bélgica desde Finlandia por carretera, a fin de eludir los controles aeroportuarios activados con la euroorden del magistrado español.

El ingreso de Puigdemont en la cárcel de Neumünster concentró frente a las puertas del recinto a casi un centenar de informadores, entre ellos numerosos medios catalanes, además de simpatizantes del proceso soberanista. Ante tanta presión mediática, las autoridades judiciales mantuvieron en secreto “por razones de seguridad” el lugar y la hora de la comparecencia del líder soberanista. La vista, no obstante, era un”trámite” pues sólo se trataba de confirmar la identidad del detenido, informarle de las razones de su detención y decidir si era puesto en libertad o en prisión preventiva. Existía la posibilidad de que la juez del distrito le dejara en libertad con medidas cautelares, pero “no es lo normal”, según la fiscal portavoz.

De hecho, la defensa de Puigdemont se había preparado para una detención prolongada. “Estamos considerando todas las posibilidades. No podemos excluir nada” dijo a TV3 el abogado Jaume Alonso-Cuevillas.

Tras la vista en el juzgado de Neumünster, Puigdemont fue conducido en furgón policial al centro penitenciario de Neumünster. Construida a principio de los años noventa, la cárcel de Neumünster, es la más grande del “land” más septentrional de Alemania. El penal cuenta con 571 celdas, de las que 22 son para presos con problemas de psiquiatría y 44 para detenidos a la espera de juicio o de una resolución de extradición. En una de esas celdas pasó el domingo la noche Puigdemont y entre rejas permanecerá todas las que necesite la Audiencia Territorial de Schleswig para resolver su caso.

La media de resolución de los procesos de extradición en Alemania es de 47 días. La decisión puede extenderse hasta 90 días, si bien los plazos de 60 días prorrogables otros 30 que marca la ley son más a título de guía que de obligado cumplimiento, según fuentes consultadas por este diario en el colegio federal de abogados.

Las mismas fuentes creen que dada la relevancia del caso, sin precedentes similares en la Unión Europea, es de prever que la Justicia alemana evitará mantener en prisión al ex presidente de la Generalitat más de lo necesario. En el supuesto de que la decisión de la Audiencia sea contraria a Puigdemont y sus abogados se decanten por la vía del recurso, la estancia carcelaria del ex presidente catalán podrá prolongarse sensiblemente. Uno de los letrados alemanes especializados en procesos de extradición consultados por este diario tiene clientes con procesos que se han demorado hasta un año.

