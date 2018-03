Ahora con Maryangel: ¿Qué es una Start Up?

marzo 19, 2018 - 9:28 am

¿Qué es una Start Up?

Cuando iniciamos algo el termino en inglés es “Start” por ello cuando deseamos emprender estamos refiriéndonos a que una idea de Negocios, dejo de ser un sueño para convertirse en realidad, en otras palabras un StartUp es tu nuevo negocio.

Denominados por muchos como empresa emergente, compañía emergente, compañía de arranque y compañía incipiente, pero en realidad el término es para referirse a empresas emergentes apoyadas en la tecnología. Una empresa emergente es una organización humana con gran capacidad de cambio, que desarrolla productos o servicios, de gran innovación, altamente deseados o requeridos por el mercado, donde su diseño y comercialización están orientados completamente al cliente.

Características de una StartUp

Nacen de ideas que impactarán por su innovación en el mercado

Están basadas en innovación para el desarrollo de productos, servicios o procesos

Buscan facilitar los procesos complicados

Proponen el desarrollo de tecnologías, el diseño web o el desarrollo web.

Operatividad con costos mínimos

Obtienen ganancias que crecen exponencialmente

Se basan en plataforma de negocios digitales

Son altamente atractivas en el mercado

Sus consumidores se fidelizan rápidamente

Están basadas en la nueva economía mundial

Se desarrollan desde las oportunidades que van generando el mercado

Crecen en mercados de consumidores versátiles altamente milenians

En Latinoamérica han surgido grandes ideas de negocios que han transformado el mercado local y global, redefiniendo nuevas formas de trabajo. Hoy en día, las App son demostración de ello, tenemos el ejemplo de la idea del venezolano creador de Open English, que comenzó con una plataforma de educación online, es decir e-learning y hoy migro a App para mantenerse en el mercado, sin perder la innovación presente en su propósito de educación en idiomas mediante las tecnologías de información y comunicación (TIC´s).

Yo me estoy animando a crear mi plataforma de educación online, que te has pensado tu? Porque prospectivamente el mercado está proyectado sobre tres tendencias internacionales de mucha productividad: ellas son, la economía colaborativa, los negocios digitales que facilitan la interconexión o las relaciones de networking y productividad de manera remota, por otro lado las monedas digitales como nuevo mecanismo de intercambio económico, fundamentado en pasarelas de pagos y cambiarias.

Muchos emprendedores están aprendiendo la dinámica del mercado internacional de hoy en día y se están adaptándose a los procesos de cambio. Venezuela no se queda atrás, porque las circunstancias políticas no tienen nada que ver con el fenómeno del crecimiento de startups por tanto son muchos los jóvenes que están proponiendo nuevas empresas y además se han creado aceleradoras en las distintas ciudades para impulsar estas nuevas empresas basadas en tecnologías, o mejor expresado en este nuevo mercado de nuevas tecnologías.