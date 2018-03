Ahora con MaryAngel: El perfil de un emprendedor

marzo 12, 2018 - 9:30 am

Hoy en día la gente habla indistintamente del emprendimiento y etiqueta a cualquier persona como emprendedor, pero verdaderamente quien es emprendedor y quién no lo es?

La primera diferencia que podemos establecer viene determina por el concepto universal sobre el emprendimiento que establece que es una forma de pensar y actuar en pro de la creación de riqueza, definiendo un liderazgo, con un visión clara, manejando el riesgo y calculando para crear una propuesta de Valor que sea de satisfacción para el emprendedor, pero de beneficio a la sociedad porque genera una solución a una situación determinada. Entonces con esto queremos decir que un emprendedor es un creador, por tanto no comercializa productos y servicios de otro.

Aquellos que activan la economía con locales o lugares de venta de servicios o de productos que son creados por otros son conocidos como comerciantes, un franquiciante es un comerciante, ahora bien, el creador de la franquicia es un emprendedor, ya que es el creador de la idea de negocios y del concepto del modelo de negocios.

Entonces qué características posee un emprendedor:

Liderazgo: es pionero en lo que propone, ya que su idea la transforma en una propuesta de Valor, que causará impacto en la sociedad.

Visión: sabe crear su idea de negocios pensando en el aquí y el ahora, pero con sentido de sostenibilidad para que perdure en el tiempo y siga brindando solución y utilidad a la sociedad.

Criterio de riqueza: entendiéndose riqueza como crecimiento financiero y económico, por tanto no es solo acumulación de dinero o capital, es enriquecer los procesos económicos que sean de beneficios para todos.

Arriesgado: es capaz de calcular desde lo financiero hasta lo social del impacto de su proyecto, por tanto sabe crear objetivos de corto, mediano y largo alcance.

Conocimiento: para manejar cálculos financiero y sociales, además de crear conceptos nuevos el emprendedor posee conocimientos sobre su área de desempeño.

Habilidades y destrezas: posee dominio de la técnica que va sobre la producción del producto o servicio que está creando.

Manejo de su inteligencia: el emprendedor de hoy en día, debo tener un equilibrio sobre el uso de sus inteligencias múltiples, especialmente de la inteligencia emocional, que lo mantiene despierto sobre su producto o servicio mediante la pasión que pone en ello.

Valores: sobre estos principios fundamentales es capaz de crear para otros en pro de desarrollo, encontrando así su propósito de vida.

Crear un perfil emprendedor no es fácil, pues requiere de muchos elementos, aquí solo se nombraron algunos, que son fundamentales para crear el perfil adecuado de un emprendedor, existen muchos ejemplos que son valiosos y demuestran todo lo que implica el emprendimiento.

Por tanto, es importante distinguir a los emprendedores de aquellos que tienen iniciativas comerciales, pero que no se involucran en el desarrollo de productos y servicios como lo hacen sus creadores. Es decir, si quieres ser calificado como un emprendedor empieza a crear tu perfil. Comienza con un sueño que quieras convertir en realidad que te haga feliz a ti, pero que resuelva la situación de muchos, en otras palabras crea productos o servicios que tengan Valor para el mercado.

Mary Ángel Bohórquez

@ahoramaryangel

[email protected]

You tube: Ahora con Mary Angel

www.ahoramaryangelblogspot.com