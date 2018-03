Agua, sol y arena: Así disfrutan el asueto los zulianos en las playas

marzo 31, 2018 - 2:04 pm

El agua salada y la suave brisa su unen bajo un asolado cielo para darle paso el disfrute y la relajación en las playas zulianas a todos los temporadistas que acuden a aprovechar los días de asueto en Semana Santa y este sábado no fue la excepción.

Los visitantes pagaron 200.000 mil bolívares para garantizar la vigilancia y 30.000 para contar con una choza. Todo en efectivo. De ahí, cada uno comenzó a instalarse y a dejar atrás los atuendos cubiertos para que la arena, la brisa, el agua y el sol hicieran contacto con su cuerpo.

“Es una bonita playa. El agua se ve limpia y hay mucha tranquilidad. Uno puede relajarse tranquil0 porque hay seguridad”, dijo Carlos Uzcátegui, mientras se balanceaba en un chinchorro en la playa San Remo, en Mara.

Los niños se cubrían con la arena, se perdían entre el agua, flotaban en sus inflables o alzaban las petacas, mientras los adultos bailaban al son de los vallenatos y jugaban dominó y cartas.

Ender González, con una piel que marcaba más de los 38 años con los que cuenta, hacía petacas con bolsas y bambú.

– Haceme una petaca, le dijo Jorge, un niño de 7 años y grandes ojos.

– ¿Por qué?, respondió el hombre.

– Porque hace tiempo que nadie me hace una petaca.

– ¿Y los cobres? Andá al menos al decirle a tu padre que me mande un plato de comida y te hago una.

Con paciencia y rodeado de niños compradores y expectadores, Ender une palos y amarra bolsas. La demanda en grande: “Están muy barantas en 20.000 bolívares. Los papagayos están en Bs. 120 mil y no duran nada”, expresa Deivis Chira, el papá de uno de los pequeños.

Los temporadistas descansan en sillas playeras y hamacas, y los vendedores les pasan a un lado y suenan sus bandejas avisando que llegó la viagra, la chica y el tequeyoyo. El hielo también retumba en las cavas con cerveza y refreso. Las pelotas van y vienen por la arena entre los juegos de pie de los visitantes.

“No hubo ley seca y menos mal, porque estos días son pa’ compartir. Y no me vais a hacer foto que mi esposa me mata si salgo en el periódico“, explica un temporadista de contaxtura doble, aspecto alegre y acompañado de una joven esbelta.

El pan con arroz con pollo fue la comida predilecta por los visitantes, aunque Ana González, de 48 años, también llevó chachama frito. Nadie hace fogatas. Está prohibido. Comparten los que trajeron o se atreven a comprar pastelitos y huevos hervidos a los niños que llevan y traen caminado por la arena.

Entre las playas declaradas aptas durante este asueto por las autoridades figuran Caimare Chico, Cojoro, Kassusain, Paraguaipoa, Castilletes, Walantalao, Almeja y Cachito y Los Villalobos, Isla de San Carlos.

El mar no distingue raza, estatus sociales o edad. A todos los visitantes los recibió sereno y amigable por igual. Muchos ríen, otros bailan. Unos amanecen, otros van por primera vez, pero ninguno se queda sin disfrutar del sol y la arena en esta Semana Santa.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: José López

Noticia al Día