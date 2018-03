¿Cuál es su favorita? Adidas presenta las camisetas alternativas de las selecciones para el Mundial de Rusia 2018 (+Fotos)

marzo 20, 2018 - 6:54 pm

La Copa del Mundo Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina. Solo restan 86 días para que se prendan los reflectores de la mejore cita de fútbol del orbe.

Es por eso que cada nuevo detalle sobre el Mundial enciende las pupilas de los fanáticos y amantes del balompié.

La más reciente novedad sobre el Mundial ha sido la presentación oficial de la indumentaria alternativa de las selecciones patrocinadas por la marca alemana Adidas.

La firma de ropa deportiva hizo pública las primeras fotografías de los uniformes de Argentina, Colombia, Alemania, España, Japón, México, entre otras.

El años pasado, Adidas dio a conocer la equipación oficial de las selecciones que competirán bajo su marca, destacando el estilo retro en la indumentaria. Las prendas de acción alternativas -uniforme a usar por los países en los juegos de ‘visitante’-, también mantienen el carácter que incita a un viaje a la memoria.

El Mundial de Rusia 2018 inicia el próximo 14 de junio.

Andrea Seña//Noticia al Día