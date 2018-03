A sus 39 años, el venezolano Víctor Martínez ha tenido una pretemporada alentadora

marzo 10, 2018 - 2:37 pm

El veterano venezolano Víctor Martínez está teniendo una gran pretemporada con los Tigres de Detroit.

El miércoles, Dalton Pompey hizo su mejor esfuerzo para negarle al criollo su tercer jonrón de la primavera al saltar cerca de la verja del jardín izquierdo para intentar atrapar una línea.

Pero no pudo quedarse con ella, aunque probablemente el venezolano le hubiese restado importancia de haber sido el caso.

“Los números de los entrenamientos de Primavera no significan nada”, comentó Martínez. “No puedo decirte cuántos jugadores he visto batear para .600 en la primavera y luego los envían a las ligas menores en mayo o junio. Al final del día, Spring Training sólo significa algo para pocos jugadores”.

Al terminar los días en la Liga de la Toronja, puedes interpretar que eso significa algo para el bateador designado de los Tigres. Quizás los números sean irrelevantes, pero su swing, su timing y sus piernas son importantes para Martínez.

A los 39 años de edad, viniendo de tener una temporada complicada en el terreno y fuera de él con dos episodios de taquicardia por la cual tuvo que ser intervenido, cómo el venezolano se recuperaría era un misterio.

Último año con Detroit

Martínez podría estar cerca del retiro, aunque todavía no anuncia si ésta será su última temporada. Pero cumplirá 40 años en diciembre y éste será su último año de contrato con Detroit, lo que daría a entender que esta primavera tendría algún tipo de significado para el jugador veterano.

“Es el último año de mi contrato”, comentó Martínez. “Podría ser el último. Quizás no. ¿Quién sabe? Pero nunca he dado las cosas por sentado. Como siempre he dicho, esto es lo único que sé hacer. Sólo tengo que asegurarme de estar listo”.

“V-Mart” no mide sus hits, cuadrangulares o remolcadas, sino cómo se siente en el plato. Los Tigres no pueden leer mentes, así que evalúan los swings y los resultados. Hasta el momento, los resultados son alentadores.

No solamente se trata de los jonrones, sino la consistencia en la calidad del contacto. Está bateando líneas con consistencia, ya sean imparables o outs. Se ha ponchado cuatro veces en 26 turnos al bate. Se está moviendo bien para su estándar, aunque es probable que sus días de ser agresivo en las bases hayan terminado.

“Se han sentido bastante bien”, mencionó Martínez sobre sus piernas.

El oriundo de Ciudad Bolívar no está donde quisiera estar, por lo que tradicionalmente ha sido un jugador que durante la primavera prefiere ver muchos turnos al bate.

Si Víctor Martínez seguir como va, probablemente podría estar bateando en la parte gruesa de la alineación cuando los Tigres arranquen la temporada el 29 de marzo contra los Piratas en Detroit.

Con información de Las Mayores