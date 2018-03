¡A que no sabías! Los japoneses celebran hoy el Día del Pene

marzo 15, 2018 - 1:08 pm

El 15 de marzo es el Día para el Hounen Matsuri. Se trata de una festividad shintoista de celebración de la fertilidad que se lleva a cabo en la ciudad de Komaki, a unos 45 minutos de Nagoya. También, cada primavera, las personas acuden a Kawasaki, Japón, para celebrar Kanamara Matsuri , también conocido como el ‘Festival del falo de acero’, la celebración principal se da cada año, el primer domingo de abril.

Esto da como resultado El Día Internacional del Pene, donde cada año los participantes agradecen la fertilidad, los largos matrimonios y los partos saludables. Se talla un pene de 2 metros y medios en madera de ciprés, se suspende en un palanquín y es trasladado desde la Tajta Jinja Shrine (la pagoda ‘masculina’) a las Tamahime-no-mikyo Shrine (la femenina) por los hombres de 42 años.

No todo es solemnidad y seriedad, los asistentes -muchos de los cuales acuden en familia- se dejan ver con paletas, velas o lentes con forma de pene. El festival tiene sus inicios en siglo XVII, durante el periodo Edo, cuando las prostitutas locales se reunían para orarle a los ‘dioses del sexo’ por la protección contra las enfermedades de transmisión sexual en el santuario Kanamara en la ciudad de Kawasaki.

Hoy en día, el festival, crea conciencia sobre las prácticas de sexo seguro y recauda fondos para la prevención del VIH y aunque la celebración tiene un ánimo festivo, donde beber sake y lanzarse bolas de arroz, forman parte de la tradición, lo cierto es que el tema del mismo también tiene que ver con algo que los japoneses toman muy en serio: el nacimiento y la renovación. Además, los asistentes piensan que celebrar este día mejora la fertilidad y ayuda a llevar un mejor matrimonio.

Curiosidades del pene

Ya que estamos hablando del pene, te dejo algunos datos acerca de este interesante órgano que –probablemente- no sabías:

– Existen dos tipos de penes: los que crecen mucho –a lo largo y ancho- durante la erección (growers) y los que en estado basal se ven grandes, pero crecen poco durante la erección (showers). Aproximadamente un 79% de los hombres tiene un pene grower y sólo un 21% tienen shower.

– No hay cómo saber el tamaño. El tamaño del pie no determina el tamaño del pene. De hecho no existe ningún miembro o extremidad que permita determinar el tamaño del pene de una persona. Ni el pie, ni la nariz, ni la mano o el antebrazo

– Un hombre promedio tiene alrededor de 11 erecciones durante un lapso de tiempo de 24 horas. Nueve de esas erecciones suceden durante la noche, momento en el cual, su cuerpo se encarga de generarlas para mantener una buena circulación. Esto ocurre –generalmente- durante los ciclos de sueño R.E.M.

– En promedio, el orgasmo masculino dura 6 segundos mientras que el de las mujeres dura 23.

– En promedio, el glande tiene alrededor de 4,000 terminaciones nerviosas. Es MUY sensible, trátalo con cariño.

