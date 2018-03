marzo 12, 2018 - 12:42 pm

Apreciados hermanos, en este IV Domingo de Cuaresma la Palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre las consecuencias del pecado, entre ellas la muerte espiritual; y sobre todo a vislumbrar la misericordia infinita de Dios, “porque tanto amó Dios al mundo que nos envió su único hijo para que todo el crea en Él, no perezca sino que tenga vida eterna”, Jn 3,16.

Oh buen Dios muchas gracias por tu amor infinito hacia nosotros, manifestado en la entrega generosa de tu Hijo Jesucristo por nuestra salvación. Permítenos corresponder a tu amor misericordioso con nuestras buenas obras. Amén

La Palabra del Señor dice en el Evangelio según San Marcos (Jn 3, 14-21) que en aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo:

– Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas.Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios.

El amor de Dios es infinito y sobrepasa nuestros errores y pecados. Que ya cercana la Semana Santa, vivamos la invitación que Jesús nos hace al arrepentimiento y a la conversión. Y que el gozo del Señor sea nuestra nuestra fortaleza. A pesar de las adversidades conservemos la alegría que nos viene de Dios. Amén.

Padre Carlos Quiva García, teólogo y presbítero de la iglesia Jesús de la Buena Esperanza.

@padrecarlosquiva

Noticia al Día