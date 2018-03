A María Gracia la secuestró un árabe que quería crear un harén

marzo 26, 2018 - 6:16 pm

Metid Salim Yousra, tiene 50 años y presuntamente quería tener su propio harén. Había contactado cerca de 150 jovencitas, todas universitarias y al parecer vírgenes. Conducía un vehículo Chevrolet Century, dorado, y a veces se hacía pasar como taxista para acercarse a diferentes centros de educación superior y captar a sus víctimas. A estas les hacía seguimiento que duraba hasta meses. En febrero de 2017 contactó a la estudiante María Gracia Reyes San Juan y la fue envolviendo en su entorno. Hoy un grupo especial de la Brigada Contra Extorsión y Secuestro del CICPC iba en su búsqueda en Ciudad Ojeda para arrestarlo.

La estudiante de Artes Plásticas en la Universidad del Zulia cayó en esa escabrosa telaraña en febrero del pasado año pero pudo librarse. El astuto Salim visitaba a un hermano de la jovencita que vendía jugos en el casco central de Maracaibo, cerca del UNIR. Con la excusa de refrescarse le echaba un vistazo a las universitarias como en un proceso de selección. Al pariente de María Gracia le dijo que necesitaba una joven para emplearla como guía para su hijo Achim Salim, quien recién había llegado del medio oriente y necesitaba que alguien le mostrara la ciudad.

La muchacha necesitada de un empleo escuchó la oferta por parte de su hermano y contactaron a Salim. Este había alquilado un inmueble en un taller ubicado en la avenida Delicias, cerca de la universidad José Gregorio Hernández. Allí vivía con quien presentaba como su hijo Achim. Presuntamente la intención del sujeto era conseguirle una mujer virgen.

Nataly Reyes, una de las hermanas de María Gracia, relató lo que para ese entonces le había contado su hermana. Dijo haberle recriminado por haber aceptado ese empleo en una residencia con dos hombres. El trabajo duró hasta el siguiente día cuando llegó Salim y le preguntó a su hijo si la joven María había limpiado. Ella escuchó cuando Achim le dijo a su padre “yo no quiero una mujer que limpie….me dijiste que me ibas a conseguir una novia”. A raíz de esa conversación la estudiante de Artes Plásticas no volvió a ese lugar pero luego aceptó hablar con Achim por el facebook. Este se habría disculpado y continuaron comunicándose por esa vía.

Por razones que aún no están claras, el pasado primero de marzo, Metid Salim, llamó por teléfono a María Gracía. Uno de los mejores amigos que la estudiante tiene en LUZ, es un compañero de clases de nombre Alex. Segú le relatara este a Nataly, María Gracia le dijo que lo acompañara al centro para que conociera a Salim quien le había manifestado que una de sus hijas recién había llegado de arabia y quería que la conociera. Su amigo no aceptó pues tenía que hacer otras cosas.

Metid Salim, de quien posteriormente se descubriera que había estado detenido en el año 2012 por violencia sexual y presuntamente posee orden de captura, no residía en Delicias. Desde el pasado noviembre ocupaba una de las habitaciones de una casa en el barrio San Sebastián de la parroquia Luis Hurtado Higuera, al lado del conjunto residencial El Pinar, exactamente en una especie de pensión.

Las averiguaciones que hicieran los parientes de María Gracia indican que este sujeto había cometido varias estafas y se mudaba a cada rato. Antes de ocupar el inmueble en el taller estuvo un tiempo residenciado en un hotel alojado cerca de allí, en la avenida 16 con calle 83.

A quien señaló como su hijo había salido hace apenas un año de una especie de casa de abrigo, donde además estarían otras de sus hijas.

Todo una coartada tendría hecha Salim. Regó la voz por el barrio San Sebastián que una de sus hijas, también recién llegada del medio oriente, lo iba a visitar. Por ello cuando a las tres de la tarde del primero de marzo lo vieron caminar con María Gracia Reyes, no levantó sospecha. Todos pensaron que se trataba de esa hija de la cual había hablado. Llegaron hasta esa pensión en carro por puesto que habían tomado en el centro de la ciudad. No fue hasta hace una semana que el auto Century había caído en manos de los hombres del CICPC. Selo habían quitado a su dueño. Este al ser llevado a declarar informó que se lo había vendido a Salim pero como no honró su deudo se lo quitó.

Habitantes de esa barriada al ser entrevistado por Nataly Reyes, explicaron que vieron a la chica sentada en una silla en el porche y luego entró. En la casa no había más inquilinos. Al parecer sólo quedaba uno y llegaba en la noche de su trabajo. A la joven estudiante no la vieron más. Funcionarios de la policía científica ubicaron esa residencia hace una semana tras rastrear el teléfono de María Gracia. El celular estaba en manos de una mujer que administra una charcutería en esa zona. Esta al ser interrogada dijo que el árabe, a quien ya conocía de vista, se lo había cambiado por alimentos. Cuando allanaron la casa Salim ya no se encontraba.

Luego de ello le siguieron una seguidilla de allanamientos que no dieron resultados. Otra información obtenida por NAD revela que este hombre de origen árabe ya había secuestrado a varias jovencitas. Muchas de estas las sometía bajo engaño. Parecái querer montar una especie de harén. Las autoridades no descartan que se dedique a captar jovencitas vírgenes para luego sacarla del país por Colombia y negociarlas. Los investigadores también saben que este sujeto vivió en el municipio Baralt pero hizo su vida en Ciudad Ojeda. Creen que se encuentre en esa localidad y esperan capturarlo en las próximas horas junto a su hijo.

