Ismael García pidió a Panamá publicar lista de propiedades blanqueadas por los 55 sancionados

marzo 31, 2018 - 7:13 am

El diputado Ismael García felicitó la decisión del Gobierno de Panamá, de sancionar a 55 funcionarios venezolanos inmersos en lavado de capitales, incluyendo al presidente de la República Nicolás Maduro, al tiempo que solicitó al país centroamericano presentar en las próximas horas un listado de las propiedades blanqueadas.

Esta decisión del Gobierno panameño no debe quedar como un escándalo más en Venezuela, tal como ocurrió con el caso Odebrecht, donde su propio dueño afirmó haberle dado a Nicolás Maduro alrededor de 50 millones de dólares y aquí no pasa nada; “mientras que presidentes de países latinoameticanos como Luis Inacio Lula Da Silva y Pablo Kuczynski han sido destituidos y enjuiciados, y funcionarios e intermediarios están presos”, afirmó el parlamentario de la Asamblea Nacional en declaración difundida a través de nota de prensa.

Aclaró que la solicitud al Gobierno de Panamá de presentar el listado de propiedades blanqueadas por quienes hoy desgobiernan a Venezuela no obedece a mero capricho. “El país debe conocer hacía dónde fue desviado el dinero público, lo que trajo como consecuencia el estado terminal en el cual se encuentra sometida hoy nuestra patria; y en segundo lugar, una vez presentada al mundo esta lista, desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, vamos a abrir una investigación más exhaustiva al respecto para presentar la a la plenaria de la Asamblea Nacional (AN), porque estos delitos no pueden seguir quedando impunes”, aseveró.

Caraota Digital