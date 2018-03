¿El que peca y reza empata? Ladrón es grabado mientras ora y se da la bendición antes de un robo

marzo 30, 2018 - 9:26 pm

El delincuente incluso se quitó la gorra en señal de reverencia. Después, procedió a ingresar violentamente a una tienda para llevarse todo lo que pudo.

Las imágenes fueron reveladas por la Policía de Nueva York en medio de una investigación por el saqueo de una tienda de Ziani Fine Italian Clothing, en la zona comercial de Brooklyn.

La cámara de seguridad captó la forma en que, después de su oración, el delincuente se arma de un voluminoso ladrillo y rompe con él un escaparate.

Posteriormente entra, toma varias prendas y sale afanosamente en medio del sonido de las alarmas.

De acuerdo con las autoridades neoyorquinas, el ladrón tuvo tiempo suficiente para llevarse al menos 18 prendas.

Según la descripción, vestía pantalones negros, chaqueta negra y guantes. El robo se registró a las 5:00 a.m. del pasado 23 de marzo.

#BLESSEDBURGLAR: Man caught on camera breaking into a store in Brooklyn… but first, he makes the sign of the cross? Crazy story on #Local33Today now @WVLALocal33 pic.twitter.com/R8Y92GjkY0

— Gerron Jordan (@GerronJordan) March 28, 2018