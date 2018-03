Christina Aguilera protagoniza portada sin maquillaje y es irreconocible

marzo 27, 2018 - 6:49 pm

Cristina Aguilera se dejó la cara libre de maquillaje para la portada de la Revista Paper y sorprendió a sus fans, pues para muchos luce totalmente irreconocible. No es que se vea mal, al contrario, todos sus seguidores alaban su belleza, más bien lo que llama la atención es lo diferente que luce.

Se han hecho diferentes comentarios respecto a que en las imágenes, Christina luce evidentemente rejuvenecida y muy guapa. De hecho, algunos se preguntan si realmente es ella.

Ahora bien, en dicha entrevista habló sobre moda, sexualidad y el empoderamiento de la mujer. En cuanto a su estilo ha hecho de todo, desde pelo corto, largo, chino, lacio, negro, platino, puntas rosas, etc. Sin embargo, ahora ha optado por un look más minimalista: “Siempre he sido alguien que, obviamente, ama experimentar, ama el teatro, le encanta crear una historia e interpretar a un personaje en un video o en un escenario”, reveló la cantante. “Soy un artista intérprete o ejecutante, eso es lo que soy por naturaleza. Pero estoy en el lugar, incluso musicalmente, donde es una sensación liberadora, donde se es capaz de despojarlo todo y apreciar quién eres, así como tu belleza natural”, declaró.

Así mismo, habló de la sexualidad de las mujeres, situación que antes era un tabú y que incluso Madonna, tuvo que luchar con ello en su tiempo. No obstante, ella cree, que poco a poco la sociedad se ha abierto y que actualmente le gusta lo que está sucediendo.

Incluso, en los últimos años, Aguilera se ha convertido en un símbolo y defensor de la sexualidad sin vergüenza y de expresión individualista. Ha sido una aliada dedicada a la comunidad LGBTQ y ha sido reconocida por su trabajo positivo, recibiendo un GLAAD Media Award por su video musical, “Beautiful”.

En cuanto a la moda, dice que siempre fue criticada por usar una moda muy sexy, además de ser juzgada por apoyar a la comunidad LGBTQ: “Estas son personas con las que crecí y que son brillantes, talentosos y fuertes que merecen que su voz sea escuchada y también peleada”.

Y por último habló de las redes sociales: “Siempre habrá lo bueno y lo malo, lo oscuro y lo liviano…”, agregó. “Siempre habrá esos trolls o personas que tienen su propia definición e ideales de belleza, pero creo que estamos progresando y cada vez saldrá más gente que defienda su individualidad, derechos y originalidad”.

Agencias