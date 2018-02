Warriors derrota 122-105 a Spurs y Steve Kerr impone récord de triunfos como entrenador

febrero 11, 2018 - 10:08 am

El entrenador Steve Kerr ya tiene nueva marca en la historia de la NBA después de conseguir la victoria 250 con los Warriors de Golden State y ser además el que más rápido las consiguió.

La nueva marca de Kerr fue posible gracias a los 25 puntos que aportó el escolta Klay Thompson, incluidos 10 en el tercer cuarto, que contribuyeron al triunfo de los Warriors por 122-105 a los Spurs de San Antonio, en duelo de campeones de la NBA.

Kerr, de 52 años, se convirtió en el entrenador que más rápido alcanzó los 250 triunfos en la historia de la NBA, haciéndolo en 302 partidos.

De esa manera superó a su exentrenador Phil Jackson, que alcanzó la marca en 346 partidos. Kerr, Entrenador del Año de la NBA 2016, se une a Al Attles (557), Don Nelson (422) y Edward Gottlieb (263) como los otros tres técnicos de los Warriors que obtuvieron 250 o más victorias al frente del equipo.

El base Stephen Curry agregó 17 puntos y ocho asistencias, y Draymond Green un doble-doble de 17 tantos, 11 asistencias y ocho rebotes.

Los Spurs, por su parte, tuvieron como líder al ala-pívot LaMarcus Aldridge y al alero Kyle Anderson, con 20 puntos cada uno.

“Han sido unos tres años y medio increíbles y espero que haya más por venir”, dijo Curry sobre el trabajo de su coach. Mucho se debe a que él estableció una identidad y una cultura alrededor de nuestro equipo y es muy bueno con las personas. Probablemente hay un término mejor para eso. Sabe cómo relacionarse con todos y cada uno de sus jugadores y su equipo técnico y está construyendo una confianza total en toda la organización”.

“Él tenía a Michael Jordan, por el amor de Dios, así que no sé cuál fue el problema de Phil”, bromeó Kerr.

Tonight’s win marked Steve Kerr’s 250th regular season victory as a head coach. Kerr needed the fewest games coached (302) to reach this milestone, passing Phil Jackson – 346. pic.twitter.com/VtslsdyvtC

— Golden State Warriors (@warriors) 11 de febrero de 2018