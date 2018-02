Venezolana es expulsada de Panamá por ofender la nacionalidad panameña

febrero 16, 2018 - 11:11 pm

Los comentarios emitidos por la venezolana Rita García en la red social Facebook, donde insultó y denigró a los panameños podrían haber ocasionado su deportación y expulsión del país. Precisamente porque la ley 13 de febrero del 2008 establece que la dirección de migración podrá expulsar del país a los extranjeros que inciten el odio racial, religioso, cultural, político o represente una amenaza para la seguridad colectiva, salubridad o de orden público.

“Deportación, expulsión a todos aquellos extranjeros que ofendan, denigren la nacionalidad panameña. Un mensaje a los extranjeros que se encuentran en el país, que llevemos las cosas en paz, que no nos insulten, que no nos ofendan porque las redes sociales no son privadas, las redes sociales son lo más público que hay, mencionó la autoridad de ese país.

La venezolana junto a su esposo salieron del país este lunes, ambos fueron despedidos de sus empleos y estaban obligados a presentarse en la Dirección de Migración el próximo 9 de marzo.

Gremios de abogados y de empresarios le piden a los extranjeros que respeten a los panameños y al país que los ha acogido.

“Lo que sí exigimos, es que nos respeten, que valoren los que nosotros tenemos. Lo que sí no nos gusta es que haya una política desde el Estado donde de alguna manera se siga traficando con la permanencia en Panamá o no de ciudadanos extranjeros que vienen aquí porque necesitan trabajar”, refirió una empresaria.

Luego de los comentarios ofensivos de la ciudadana venezolana, un grupo de panameños realizaron una protesta pacífica para pedir de parte de los extranjeros respeto hacia el país de Panamá.

Agencias