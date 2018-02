Tottenham vence al Arsenal con un golazo de Harry Kane y los Gunners se alejan de la próxima Champions

febrero 10, 2018 - 11:10 am

El Tottenham Hotspur, gracias a un solitario tanto del delantero inglés Harry Kane, se llevó este sábado el derbi del norte de Londres número 182 tras derrotar en Wembley a un insulso Arsenal (1-0), que ve cada vez más lejos la posibilidad de disputar la Liga de Campeones la próxima temporada.

Tanto Mauricio Pochettino como Arsene Wenger habían hecho hincapié en la previa en la importancia de llevarse hoy los tres puntos, no sólo por la conocida rivalidad entre Spurs y Gunners, sino también porque el perdedor se complicaría su presencia en la máxima competición continental el curso que viene.

Ante 83.222 espectadores, récord de asistencia en la Premier League, el Tottenham se acabó llevando un triunfo tan sufrido como merecido y se colocó temporalmente tercero en la tabla, con 52 puntos, a cuatro del Manchester United (juega esta jornada en campo del Newcastle) y uno por encima del Liverpool, que se enfrenta mañana a domicilio con el Southampton.

El Arsenal, por su parte, mantiene su nefasta forma fuera el Emirates Stadium y es sexto en la clasificación, con 45 puntos, y con un partido más que el Chelsea, que acumula 50 unidades y juega el lunes en casa contra el West Bromwich.

Sin cambios en los Spurs

Por tercera semana consecutiva, Pochettino no alteró su once inicial, el mismo con el que derrotó al Manchester United (2-0) y sacó un empate in extremis ante el Liverpool (2-2), y, pese a haber recuperado al central Alderweireld -titular entre semana en la FA Cup-, mantuvo el 4-2-3-1.

Los Gunners, por su parte, saltaron al césped de Wembley con dos modificaciones con respecto al equipo que goleó hace siete días al Everton (5-1), una por decisión técnica -Wilshere por Iwobi- y otra por obligación -Ramsey, autor de tres goles ante los Toffees, se cayó de la lista por lesión y le dejó su sitio a Wilshere-.

Otra novedad fue la presencia de Cech, el mejor de su equipo hoy, en el arco, puesto que el guardameta checo estuvo entre algodones toda la semana y todo apuntaba a la titularidad de Ospina.

El gol de “Hurricane” llegó en el minuto 49, sólo cuatro después de volver de vestuarios, el ’10’ consiguió derribar la férrea barrera defensiva de sus vecinos y subir el 1-0 al electrónico de Wembley. El punta inglés superó en el salto a Koscielny y remató, impecable, un milimétrico centro desde la izquierda de Davies y alojó la redonda en el fondo de la portería de Cech.

