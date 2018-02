Tiger Woods sueña con participar en el equipo de Estados Unidos para la Ryder Cup

febrero 14, 2018 - 8:18 pm

El golfista Tiger Woods dijo este miércoles que se ve como subcapitán y jugador del equipo de Estados Unidos para la Ryder Cup contra Europa en septiembre en París, al afirmar que su estado físico mejora día tras día.

Consultado por periodistas si estaría satisfecho con ocupar el puesto de subcapitán o si, habiendo progresado lo suficiente, aceptaría ser la elección del capitán Jim Furyk como jugador, Woods no quiso elegir.

“¿Por qué no podría hacer ambas cosas? Me gustan ambos roles”, dijo el ex número uno del mundo, que regresó a la competencia el 24 de enero en California después de un año de ausencia por lesiones.

Competirá en el Genesis Open

Woods, que se está preparando para jugar el Genesis Open este jueves, agregó que Furyk “no dijo nada” sobre la Ryder Cup (28-30 de septiembre).

De hecho, Furyk dijo a Golf Channel que “no creo que sea imposible”. “Ha jugado una carrera y se ve muy bien, y ahora estamos hablando (sobre él) de la Ryder Cup, lo que demuestra que fue un gran jugador”, dijo el capitán.

Ningún jugador ha tenido el honor de desempeñar un doble papel en el equipo estadounidense de la Ryder Cup durante más de 50 años.

El siete veces ganador del Grand Slam Arnold Palmer fue el último capitán-jugador en la Ryder Cup, ganando por cuatro puntos para los Estados Unidos por delante de Gran Bretaña (29-3) en 1963 en Atlanta.

AFP