Tibisay Lucena: “El 22 de abril hay una elección presidencial en Venezuela”

febrero 23, 2018 - 1:09 pm

El CNE entregará la próxima semana evaluación de fechas posteriores para comicios parlamentarios

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya recibió por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) la propuesta de adelantar las elecciones legislativas nacionales, regionales y municipales en Venezuela.

El anuncio lo hizo Tibisay Lucena, presidenta del Poder Electoral, junto a Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente, luego de que se reunieran durante la mañana de este viernes. el constituyente Diosdado Cabello propuso los comicios legislativos junto a las presidenciales. No obstante, la máxima autoridad del Poder Electoral aseveró que “el 22 de abril solo hay una elección presidencial” y que el cronograma únicamente está avanzando para eso.

“El cronograma está avanzando para una elección presidencial. No estamos preparados para unas elecciones más complejas, pero sí vamos a evaluar fechas posteriores para elecciones parlamentarias nacionales, regionales y municipales”, declaró Lucena junto a Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, quien concordó en que el 22 de abril solo habrá presidenciales. No obstante, la ex canciller dijo que sí se adelantarán las legislativas, todo como parte de la propuesta no solo del presidente Nicolas Maduro y del constituyente Diosdado Cabello, sino también de Julio Borges, diputado opositor de la Asamblea Nacional (AN), quien según ella, lo solicitó hace meses.

El CNE anunciará la próxima semana, los resultados de la evaluación de la propuesta de la ANC adelantar las parlamentarias. La expectativa se mantiene en cuento a una fecha.

Postulaciones para presidenciales

Lucena informó que hasta el momento, 90 por ciento de las organizaciones políticas han postulado para las elecciones presidenciales. De los 18 partidos registrados en el Poder Electoral, un total de 15 han presentado candidaturas.

Recordó que este 26 y 27 de febrero recibirán la presentación de las postulaciones.