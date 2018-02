febrero 14, 2018 - 11:51 am

La vicepresidenta del Comité para los Derechos Humanos de los Parlamentarios, Delsa Solórzano, aseguró que el comunicado del Grupo de Lima no ha cometido injerencia al pronunciarse sobre la situación en Venezuela.

“La decisión del gobierno de Perú, es que el gobierno de Venezuela no es bienvenido en la Cumbre de las Américas, no puede participar en un evento de tanta envergadura como éste, es decir no puede ni siquiera mandar al canciller Jorge Arreaza, lo dice claramente, que en virtud de la alteración y ruptura institucional del orden democrático en Venezuela, esto constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno“, precisó.

Además dijo que a su juicio, “esto que está convocado no son elecciones, lo ha dicho el Grupo de Lima, lo ha dicho la comunidad internacional, lo han dicho nuestros negociadores en República Dominicana, cuando se negaron a firmar el acuerdo propuesto, porque justamente contenía condiciones electorales”.

Por otra parte la parlamentaria dijo que Venezuela está desde el año 2002 en la lista de estados forajidos de la comisión interamericana para los Derechos Humanos (CIDH), “esos son los Estados que más violan los derechos humanos”.

Unión Radio/Noticia al Día