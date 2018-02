“Romance de los Whiskys” – Por Miguel Otero Silva (Poema dedicado a Juvenal Herrera)

febrero 12, 2018 - 8:17 am

El Morrocoy Azul fue un periódico al estilo francés, editado con gracia, humor, chistes, anécdotas de personalidades, que tuvo una popularidad extraordinaria. Fue fundado el 30 de abril de 1941 por Miguel Otero Silva, Francisco José Delgado y Carlos Irazábal; en sus páginas mostraron sus talentos y chispa criolla Andrés Eloy Blanco, Gabriel Bracho Montiel, Isaac J. Pardo, Claudio Cedeño, Aquiles Nazoa y su hermano Aníbal Nazoa, entre otros.

Este periódico humorístico de ocho páginas se publicaba los sábados con el eslogan “Semanario surrealista de intereses generales” que llegó a tener tiradas de entre 35 y 40 mil ejemplares. El Morrocoy Azul fue la plataforma impresa en la que sus periodistas contaron de la manera más amena la historia de Venezuela de aquellos años.

En el año 1971 su fundador, Miguel Otero Silva escribió Romance de los Whisky, dedicado a su gran amigo, Juvenal Herrera, periodista y cineasta nacido en El Callao:

“Llegó de Etiqueta Negra,

montado en Caballo Blanco,

con un ratón de Tres Filos

y de Chivas ataviado.

Abrió su inmenso Buchanan

de Presidente tumbado

y así le gritó a Los Monjes:

“tomen Old Parr que yo pago”

y con Antiquary estilo

pagó con un Chequers malo.

¿Qué hombre tan Old Rarity es éste?,

me dije con Grant cuidado,

le encontré Something Special

de Ambassador diplomático,

de Rodolfo Ballantines

o de estrella del Bells canto.

Mas le descubrí el Ancestor

de King’s Ramson africano

al verle el color Perfection

de Black and White trinitario.

!Era Juvenal Herrera!

de la haig del Guarataro,

cuarto Vat 69

y Scotish Cream de El Callao.”

