febrero 19, 2018 - 8:55 pm

Luego de que las escuderías Haas y Williams dieran a conocer al mundo los autos con los que van a competir este 2018 en el mundial de Fórmula 1. Les tocó el turno a una de las favoritas de este año, la Red Bull, que presentó su nuevo monoplaza llamado RB14 el cual será manejado por el piloto holandés Max Verstappen y el australiano Daniel Ricciardo.

Con este auto Red Bull buscará acabar con la dictadura que ha impuesto Mercedes en la competición durante los últimos cuatro años. Es por eso que la escudería realizó algunos cambios como los flaps laterales y superiores, agregaron el Halo también eliminaron las aletas de tiburón, el monkey seat y la T-Wing. Además que el RB14 está propulsado por un nuevo motor Renault V6 con Turbo Híbrido.

El equipo austriaco sorprendió con un novedoso diseño en colores negro, azul oscuro y blanco, aunque aclararon que es provisional y que el aspecto definitivo se verá la próxima semana en el Circuito de Barcelona-Cataluña, que acogerá las primeras sesiones de pretemporada.

A demás que fue la primera presentación del año con un carro real, también pudo rodarse por primera vez antes de llegar a Barcelona-España. El piloto Daniel Ricciardo fue el primero en conducir el auto en Silverstone, en un día donde la lluvia cayó sobre la pista, en esta oportunidad lo manejó con restricciones. Solamente pudo probar el monoplaza con un kilometraje limitado máximo 100 km en la llamado ‘filming day’ destinado a los patrocinadores.

La Red Bull no gana un campeonato de Fórmula 1 desde la temporada 2013.

Up and running for 2018 💪 #RB14 pic.twitter.com/0VFPPvPz6L

