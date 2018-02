Rafael Nadal: “No estoy buscando ser el número uno”

febrero 25, 2018 - 9:38 pm

Ante su inminente regreso a la actividad luego de la lesión que le hizo abandonar el Abierto de Australia, el tenista español Rafael Nadal señaló que a sus 31 años no le obsesiona ser el número 1 del ranking mundial.

“Yo juego porque me gusta, porque disfruto ser tenista, puedo ser el número cinco o el uno, y eso no influye en mi rendimiento en la cancha”, dijo Nadal este domingo en conferencia de prensa ofrecida en Acapulco donde es la máxima estrella del elenco que disputará la edición número 25 del Abierto Mexicano.

“Juego en Acapulco porque me gusta este torneo. No estoy buscando el número uno. Si lo soy, perfecto, y si no, también”, abundó el actual número 2 de la ATP quien negó sentirse favorito para ganar su tercer título en México (antes se coronó en 2005 y 2013).

‘La Fiera’ de Manacor rechazó tener un duelo cazado con el suizo Roger Federer por tener la supremacía en el escalafón mundial de la ATP.

“Ni él ni yo peleamos por el número uno, jamás pienso si ahora él es el número uno, lo importante es jugar y estar en nivel”, enfatizó.

Respecto a la lesión en la pierna derecha que hace un mes le obligó a retirarse del partido de cuartos de final del Abierto de Australia en el que enfrentaba al croata Marin Cilic, el tenista mallorquín espera estar en condiciones para competir en el torneo de Acapulco.

“Estoy entrenando casi tres horas al día, además del trabajo de gimnasio. Si el cuerpo responde estoy feliz de estar por aquí con 31 años y medio y con la sensación de seguir siendo competitivo”, comentó.

Ya recuperado para volver a jugar, Nadal evitó comprometer su presencia en los cuartos de final de la Copa Davis, que España jugará en abril ante Alemania.

“De momento, estoy contento de estar en Acapulco. Ya veremos qué pasa porque tengo que saber cómo voy a estar física y tenísticamente. No puedo decir ahora si voy a jugar porque mentiría y no quiero mentir”, puntualizó Nadal.

En el Abierto Mexicano, que se jugará del 26 de febrero al 3 de marzo, Nadal comenzará su participación en la primera ronda ante su compatriota Feliciano López.

AFP / Acapulco, México