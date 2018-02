Primer tiempo: El Manchester City gana al Arsenal con un golazo del “Kun” Agüero

febrero 25, 2018 - 1:30 pm

El Manchester City gana momentáneamente al Arsenal con un golazo del argentino Sergio “Kun” Agüero, en la final de la Copa de la Liga “Capital One Cup”, en el estadio de Wembley.

El Kun anotó al minuto 19 al aprovechar un saque largo del meta Claudio Bravo y ganar la posición a su marcador para picar el esférico por encima del guardamenta colombiano David Ospina.

HALF-TIME | 🔴 0-1 🔵 #mancity 🏆@aguerosergiokun‘s 199th City goal is the difference at Wembley so far… pic.twitter.com/lU2E5xSXhL

— Manchester City (@ManCity) 25 de febrero de 2018