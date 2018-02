NBA estudia modificar su formato para la postemporada

febrero 20, 2018 - 11:51 pm

Adam Silver, comisionado de la NBA, ofreció una conferencia de prensa para tratar los asuntos de más actualidad en la liga estadounidense. En esta ocasión, el tema más candente fueron los Playoffs y un posible cambio de formato que permita disputar la postemporada a los 16 mejores equipos de la temporada independientemente de si pertenecen a una Conferencia u otra.

“Es algo que hemos estudiado detenidamente, no solo recientemente, si no durante los últimos años”, manifestó Silver. “Como he dicho en el pasado, creo que el principal obstáculo para eso son los viajes. Este año hemos ampliado el calendario reduciendo el número de partidos consecutivos para los equipos y nos preocupa que un equipo tenga que cruzarse el país en la primera ronda”, analizó.

A pesar de este impedimento de los trayectos que supondría que equipos de la Conferencia Este y Oeste se pudieran enfrentar en la primera ronda, Silver anunció que la NBA seguirá trabajando para encontrar la forma de mejorar el actual formato.

“También me gustaría tener un formato en el que los dos mejores equipos se puedan encontrar en las Finales y no antes. No digo que sea el caso de este año”, indicó el comisionado.

Por otro lado, también se está sopesando la opción de reducir los 82 partidos de temporada regular, una vez que ya se han suprimido las situaciones que llevaban a algunos equipos a jugar cuatro partidos en apenas cinco días.

Silver insistió en que todo esto “se está evaluando”, por lo que no tendría por qué ser un cambio inmediato, aunque algunos jugadores como Dwyane Wade ya dieron el visto bueno a este cambio de los Playoffs.

Agencias