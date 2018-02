MotoGP reduce la distancia de siete carreras del Mundial

febrero 13, 2018 - 10:55 am

La distancia recorrida en algunas carreras de las tres categorías del Mundial de motociclismo (MotoGP, Moto2 y Moto3) será reducida en 2018 y 2019 con el fin de armonizar su duración, anunció MotoGP este martes.

“Esto permitirá que las carreras tengan la misma duración en cada evento del calendario del campeonato del mundo, con el objetivo de mejorar la organización y permitir a los difusores organizar mejor el programa los días de carrera”, explicó la organizadora en un comunicado.

