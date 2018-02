Lukaku conduce la remontada del United ante el Chelsea en Old Trafford

febrero 25, 2018 - 12:25 pm

El Manchester United (2º) remontó y venció 2-1 al Chelsea (5º), este domingo en Old Trafford en el partido estelar de la 28ª jornada del campeonato inglés, con una gran actuación del belga Romelu Lukaku, autor de un gol y una asistencia.

Con este triunfo los Reds Devils dan un paso importante para jugar la próxima Liga de Campeones. Por detrás del intocable líder Manchester City, que tiene 13 puntos de ventaja sobre su vecino y un partido disputado menos, hay cuatro equipos que se disputan tres plazas de Champions.

El United suma 59 unidades, el Liverpool (3º) 57, el Tottenham (4º) 55 y el Chelsea (5º) 53.

El duelo en Old Trafford era muy esperado por el conflicto dialéctico que han mantenido este temporada José Mourinho, técnico del United, y Antonio Conte, al mando del Chelsea. Se saludaron tanto al comenzar como al finalizar el duelo.

En el césped el brasileño Willian adelantó a los Blues en el minuto 32, pero el United mejoró según pasaron los minutos y remontó gracias a Lukaku (39′) y a Jesse Lingard (75′), servido a la perfección por el ‘tanque’ belga.

En el templo del United se citaron dos equipos que disputaron esta semana la ida de octavos de Champions. Los Red Devils cosecharon un empate sin goles en Sevilla y los Blues empataron 1-1 en Stamford Bridge ante el Barcelona.

FT: #MUFC 2 Chelsea 1.

Sorry guys – we can confirm it was *only* 2-1 to #MUFC 😔😅 pic.twitter.com/Q1kqqCrmRl

— Manchester United (@ManUtd) 25 de febrero de 2018