febrero 21, 2018 - 11:33 am

La afamada y multifacética modelo venezolana Luisanna del Savio dictará un taller de foto expresión el próximo sábado 24 de febrero, en la sala de eventos del gimnasio femenino Lubrigym, en donde las participantes podrán conocer todos los secretos que esconde esta exitosa modelo al momento de posar ante el lente de una cámara.

Del Savio, quien representó a Venezuela en el concurso internacional Miss Italia Nel Mondo, en Italia, asegura que una modelo demuestra que está bien preparada, no solo por su belleza sino por su dinamismo ante las cámaras.

“Son muchos años de experiencia. He visto a modelos muy bellas que no saben hacer su trabajo en una sesión fotográfica, pero también he visto unas no tan lindas que resaltan y dan muy buenas fotos. Para eso ingenié este taller; para que las chicas puedan dominar mi técnica de la foto expresión”, dijo Del Savio, quien hoy en día está convertida en toda una referencia en el mundo del modelaje.

Asimismo, asegura que parte de su labor como experta es poder instruir a las jovencitas que van iniciando en este campo.

Para mayor información sobre el taller, las interesadas pueden escribir a la dirección de correo electrónico [email protected].

Nota de prensa