Murió el príncipe Enrique de Dinamarca a los 83 años

febrero 14, 2018 - 11:32 am

El príncipe Enrique, esposo de la reina Margarita de Dinamarca, murió el martes por la noche mientras dormía en el castillo de Fredensborg, la residencia oficial situada a unos 40 kilómetros al norte de la capital danesa, así lo declaró la casa real en un comunicado publicado en su sitio web. Un funcionario de prensa del palacio que prefirió no dar su identificación, confirmó el deceso a la agencia de noticias The Associated Press (AP).

La reina, junto a los dos hijos que tuvieron, lo acompañaron en su lecho de muerte. Él nació en Francia y murió a los 83 años de edad. Enrique se convirtió en príncipe consorte cuando Margarita accedió al trono en 1972 y era conocido por ser franco y directo.

La salud del príncipe se había deteriorado mucho en los últimos meses y sufría una demencia que provocó su retiro de la vida pública. Fue diagnosticado con un tumor benigno hace dos semanas, pero no fue hospitalizado hasta varios días después por una enfermedad que comenzó durante un viaje privado a Egipto. Poco antes de su muerte, fue trasladado desde Hospital de Copenhague al castillo de Fredensborg para que pasara sus últimos días.

AP

Noticia al Día