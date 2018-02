Investigan en EEUU contactos de Jared Kushner con inversores extranjeros

febrero 19, 2018 - 10:27 pm

El fiscal especial Robert Mueller investiga si el yerno del presidente Donald Trump buscó inversionistas extranjeros más allá de Rusia para financiar sus empresas durante la transición presidencial, informó el lunes CNN.

El equipo de Mueller está analizando conversaciones mantenidas por Kushner tras la victoria del candidato republicano en las elecciones de noviembre de 2016 para vender una torre de oficinas en el número 666 de la Fifth Avenue, en Manhattan, a poca distancia de la Torre Trump, sostuvo CNN citando fuentes cercanas a las investigaciones.

La investigación estaba inicialmente centrada en los contactos del yerno de Trump con inversores rusos, pero ahora se extendió a otros países, como China.

CNN indicó que los investigadores de Mueller todavía tienen que contactar a empresas de Kushner y solicitar entrevistas con sus ejecutivos.

Kushner jugó un papel fundamental en la transición presidencial al mantener contactos con unos 50 representantes de más de 15 países.

Una semana después de la victoria de Trump en los comicios del 8 de noviembre de 2016, se reunió con el director y altos ejecutivos del grupo chino Anbang Insurance para negociar la venta del edificio, aunque el negocio no prosperó, señaló el diario The New York Times.

También mantuvo tratativas, igualmente fallidas, con el exprimer ministro de Catar Hamad bin Jassim Al Thani, de acuerdo a The Intercept.

Kushner compró el edificio en 2007 por 1.800 millones de dólares, pero la crisis inmobiliaria del año siguiente afectó duramente el negocio.

“El señor Kushner manifestó su voluntad de cooperar en todas las preguntas que se le formulen. (…) Tampoco habría ninguna razón para cuestionar estas transacciones regulares”, dijo a CNN su abogado, Abbe Lowell.

Kushner se reunió también con Sergei Gorkov, director del banco estatal ruso Vnesheconombank durante la transición presidencial, pero testificó ante el Congreso que lo hizo con fines únicamente relacionados con asuntos del futuro gobierno estadounidense.

El banco informó, sin embargo, que esa reunión fue parte de una serie de contactos comerciales de la institución, y el diario The Washington Post informó que el fiscal Mueller está investigando al respecto.

AFP