De Interés: subestimar al prójimo (María Elena Araujo Torres)

febrero 22, 2018 - 1:12 pm

Suponer que otras personas son menos inteligentes, capacitadas o valiosas, es un estimado bastante frecuente en la mayoría de las personas respecto a otra gente del entorno. Podríamos considerar que es una posición propia de quienes han tenido la posibilidad de convertirse en profesionales exitosos y/o prósperos en el plano económico.

Inteligentes, como seres pensantes capaces de resolver situaciones, encontrar soluciones a dificultades o brillantes al emitir alguna aseveración u opinión. Capacitadas, por haber recibido formación académica que les permite tener conocimientos en determinadas áreas para trabajar o ejecutar. Valiosas, como se suele designar subjetivamente a quienes destacan en algún espacio, ya sea para beneficio propio o colectivo.

Sin embargo, cuando suponemos que quienes subestiman a las personas son precisamente brillantes, prósperos o líderes, no necesariamente es así. Ocurre que quienes ocupan cargos o espacios preponderantes es a quienes más se les nota mediante sus actitudes o comportamientos, ya sea por los roles que ocupan o la posición social destacada socialmente. Pero puede ocurrir en cualquier lugar e incluso entre gente sin poder alguno, intelectual, económico o político. Abundan los casos de compañeros de estudio, trabajo o eventuales, con las conocidas ínfulas de superioridad, para quienes los demás son seres inferiores o por debajo de su propia capacidad en cualquier espacio físico, intelectual o sencillamente humano. Muchas veces es inmanifiesto, pero latente y notorio en gestos o acciones inesperadas.

Justamente, quienes así se comportan o proceden, son quienes tienen mayores carencias en esos aspectos, porque subestimar al prójimo es considerarse superior y cuando esto ocurre es porque se carecen de los principios básicos sustentados en la humildad, sencillez, que tantas personas pregonan pero que realmente poco practican, o cuando lo hacen es fingido, con el propósito de parecer gente magnánima, amorosa y con valores humanos.

Además, subestimar es considerar al otro inferior. Y ¿quién realmente tiene autoridad moral para considerar inferior a otra gente?. Ni el poder económico, político o social, brindan los privilegios humanos para considerarse estar por encima de la humanidad y que sólo unos pocos pueden ser iguales o mejores, de acuerdo a sus posiciones destacadas en cualquier espacio.

Decirlo tampoco exime de serlo. Cuántas personas dicen a diario ser humildes, pero acompañan el término con contenidos donde subyace el orgullo y complejo de escogido o especial. “Humildemente acepto este cargo, me he destacado por trabajar por la gente y en esta ocasión me comprometo a hacerlo desde esta gran responsabilidad que hoy se me encarga”. Este es un ejemplo de la inexistencia de humildad. Cuando eres humilde no lo dices, lo demuestras. O sencillamente eres humilde, porque cuando tratas de demostrar algo es porque tienes que hacer el esfuerzo y si haces el esfuerzo entonces no es natural, es fingido.

La estimación es justamente lo contrario. Apreciar y respetar al prójimo, tomando en cuenta que aunque coincidimos en muchas capacidades, cualidades o defectos, somos diferentes, únicos, usualmente con criterios diversos respecto a un mismo tema o con posibilidades económicas, físicas, sociales distintas, que jamás nos hacen inferiores a otro ser humano y superiores mucho menos.

María Elena Araujo Torres