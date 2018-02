febrero 12, 2018 - 9:49 pm

José María Gutiérrez ‘Guti’, entrenador de las categorías inferiores del Real Madrid, habló sobre la posibilidad de sentarse en el banquillo del conjunto blanco como primer o segundo entrenador, además de alabar a Zidane.

“Si mañana me llama el Madrid para ser entrenador digo que sí”, declaró Guti en un acto del programa deportivo El Chiringuito con la casa de apuestas William Hill. “¿Cómo voy a desaprovechar esa oportunidad? Es el sueño de cualquiera”, expresó.

Guti no ve tan claro, sin embargo, el hecho de ser ayudante de Zidane. “Sería complicado porque él tiene su cuerpo técnico y yo el mío”.

A pesar de este caso hipotético, alabó la figura del actual técnico y le mostró su apoyo: “Zidane es un gran técnico y hay que valorar lo que ha hecho en estos años. Espero no tener esta oportunidad ahora mismo”.

Respecto al duelo de Champions entre el Real Madrid y el PSG destacó la idea de no hacer muchas rotaciones: “Creo que (Zidane) tiene que mantener el once tipo el miércoles y no hacer una revolución. Hay un poco de miedo entre ambos equipos. El Madrid lo va a pasar mal, pero estoy convencido de que va a ganar. La Champions es la competición del Madrid y eso pesa, y tendremos el apoyo de nuestra afición”.

Guti también apoyó a Benzema, que salió pitado tras el último partido ante la Real Sociedad, ya que él también sufrió momentos parecidos cuando era jugador: “He sufrido mucho como él. Los pitos se han acentuado. Tiene una gran calidad. Confío en que puede hacer un buen partido”.

