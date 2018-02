Gregory Vargas: “Vengo a sumar para conseguir las victorias”

febrero 21, 2018 - 12:47 pm

El armador Gregory Vargas llegó al final de la tarde de este martes a la ciudad de Barquisimeto y de inmediato se sumó a los entrenamientos de la selección venezolana que se alista para enfrentar en la segunda ventana de los Clasificatorios al Mundial de China 2019, a Chile, el 22 de este mes y a Colombia, el 25 en Medellín.

Vargas, quien llegó proveniente de España, país en el que juega con el equipo Fuenlabrada, apenas tuvo tiempo para realizar algunos lanzamientos con sus compañeros y será este miércoles cuando empiece a trabajar de lleno en el aspecto táctico.

Gregory Vargas se unió los entrenamientos y dijo que viene a sumar

“Físicamente me siento bien pero sí algo cansado por el viaje y el cambio de horario”, señaló Gregory Vargas. “Me despierto a las cinco de la mañana y me cuesta volver a dormir, no me he adaptado. Estuve haciendo algunas diligencias en Caracas, pero en fin, vine para acá a ser uno más del equipo para tratar de sumar. Estoy contento por volver a estar en la selección y por estar con mis compañeros, con quienes hemos logrado grandes cosas y ahora estoy enfocado en conseguir las victorias”, comentó Vargas.

El mirandino apenas tendrá poco más de un día para adaptarse al trabajo; sin embargo, ya ha repasado el libro de jugadas y conoce bien al entrenador Fernando Duró, con quien trabajó dos años en Marinos de Anzoátegui en la LPB de Venezuela.

“Las jugadas son bastante accesibles para mí”, dijo Gregory Vargas. “El hecho de conocer la filosofía del coach y su estilo, me facilita las cosas. Ya lo que queda es repasar las jugadas en cancha y adaptarme a los jugadores jóvenes que tenemos” cerró el base.

FVB / Noticia al Día