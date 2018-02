Funcionaria de prefectura enciende las redes bailando “Dura” de Daddy Yankee (Video)

febrero 23, 2018 - 1:15 pm

En las ultimas horas se viralizaron fotos y un vídeo de una integrante de Prefectura Naval que baila al borde de una pileta el tema “Dura” de Daddy Yankee, uno de los cantantes líderes del reggaeton.

El vídeo y las fotos a las que tuvo acceso ALERTA PROVINCIA muestran a la joven muy sexy en distintos lugares pero siempre dentro de un ámbito fuera de lo que es Prefectura Naval.

Si bien no se conoce el nombre de la prefecturiana, a juzgar por sus fotos y el vídeo puede hacer algún trabajo extra como modelo o por qué no en un video clip de algún cantante de reggaeton.

