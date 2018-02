Fórmula Uno: Sainz espera que con el nuevo monoplaza de Renault se de “un paso adelante”

febrero 20, 2018 - 1:07 pm

El piloto español Carlos Sainz declaró este martes, en la presentación del nuevo Renault RS18, el coche que pilotará en el Mundial de Fórmula Uno de 2018, que este año “el objetivo principal es dar un paso adelante”.

“Mi intención es trabajar más duro cada día para continuar con una tendencia positiva. El objetivo principal es dar un paso adelante, tanto para mí como piloto como para todo el equipo”, afirma Sainz, de 23 años, en declaraciones que difunde el equipo.

“Es difícil predecir cuán grande será ese paso. Sin embargo confío en que he estado trabajando mucho durante el invierno y sé que todos en la fábrica están dando lo mejor de sí mismos”, dijo.

“Estoy convencido de que va a ser una temporada emocionante”, agrega el madrileño, que se incorporó a Renault desde Toro Rosso desde las últimas cuatro carreras de 2017.

Renault presentó este martes a través de las redes sociales el RS18 que pilotarán el propio Sainz y el alemán Nico Hülkenberg.

The first official photo of the Renault R.S.18 🙌#LaRS18IsComing #RS18 #RSspirit pic.twitter.com/iM9H25wOlf

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 20 de febrero de 2018