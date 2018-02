febrero 26, 2018 - 1:32 pm

Fernando del Rincón, periodista mexicano y conductor del programa Conclusiones en CNN en Español, reiteró que la salida del aire de este canal de noticias en Venezuela demuestra la “intolerancia” y la violación de derechos por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Da muestra de que cualquier cosa contraria a un gobierno es sacado del aire, de la intolerancia y de la violación a los derechos por parte del gobierno. Le quitan un derecho al venezolano. Es preocupante, si esto ocurriera en todo el mundo, que solo haya una línea oficialista que te dice todas sus verdades”, declaró el comunicador en entrevista transmitida este lunes con Vladimir a la 1 en Globovisión desde Miami.

Aseguró que desde la salida del aire del canal, cuando habla de Venezuela, su programa es número uno en tendencia en las redes sociales. “Ya no hay censura. La medición es en las redes sociales, por cable y otras plataformas”. No obstante, aseveró que la transmisión de la entrevista con Vladimir a la 1, denota que hay un espacio que “debe generalizarse”.

Destacó que una de las cosas positivas del chavismo fue la manera cómo logró unificar a las masas, algo que a su juicio, no ocurre con el presidente Nicolás Maduro. “Me gusta que logró unificar a las masas. Eso fue maravilloso. Me acuerdo de esos momentos cuando Hugo Chávez, fue impresionante el arrastre que tenía. El madurismo no tiene nada que ver con Chávez. Hay un balance de Chávez que ya ni existe. El madurismo es diferente”, expuso.

MUD

Al ser interrogado sobre la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), respondió que “esa unidad que se vendió, no existe”. Enfatizó que no hay un liderazgo definido y que el “hecho de fragmentarse así, habla de que no todos están en la misma línea”.

Sobre la Fiscal Luisa Ortega Díaz, dijo que habrá que hacer una investigación en relación a si son ciertas o no sus denuncias en el exilio, pero que “pensar que alguien se va a aventar ese paquete encima solo por difamar, no creo”.

Cuestionó “por qué no denunciaste en su momento?”, ya que según él, cuando Ortega Díaz, apoyó con sus sanciones al gobierno, fue partícipe de delitos.

México y Estados Unidos

Considera que luego del anuncio del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera con México, éste último ha debido haber roto relaciones con Estados Unidos. “Todo tiene un límite y tenemos que hacernos respetar, también está la dignidad y la soberanía de un país”.

Noticia al Día