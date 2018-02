Fatalidad en Pyeongchang: La dura lesión que sufrió la británica Katie Ormerod que la apartó de competir en los Olímpicos de Invierno (+Foto)

febrero 9, 2018 - 8:20 pm

Era una de las favoritas, pero desgraciadamente no competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. La británica Katie Ormerod es la protagonista de una de las historias más tristes de la cita que se lleva a cabo en Pyeongchang.

Su sueño de competir en la cita olímpica se esfumó tras lesionarse en los entrenamientos previos. Dos lesiones en dos días, una verdadera lástima.

La snowboarder de 20 años, nacida en Brighouse, Inglaterra, afrontaba los Juegos Olímpicos de Invierno con grandes posibilidades de ganar dos medalla de oro en las pruebas de slopestyle y big air en snowboard.

Pese a su corta edad, en el Reino Unido es vista como ejemplo a seguir para los más jóvenes. Lastimosamente, su ilusión no podrá realizarse porque las lesiones la han dejado fuera de competencia.

En el primer entrenamiento, sufrió una fractura de muñeca. “Desafortunadamente me salí de una barandilla en el entrenamiento y me fracturé la muñeca. ¡Estoy bien y estoy ansiosa por seguir entrenando y prepararme para competir el domingo”, escribió en Instagram.

Pero horas más tarde, tras publicar una imagen en la pista y con su tabla, subió una fotografía en la cama de un hospital. “Después de soñar con competir en los Juegos Olímpicos durante años, finalmente llegué y recibí la peor de las suertes que jamás haya tenido”, escribió.

“Tras quebrarme la muñeca el primer día de entrenamiento, estaba decidida a entrenar, competir y dar lo mejor de mí, pero supongo que simplemente no debía ser. Me rompí severamente el talón en dos partes, por lo que me operaron en un par de horas para repararlo. ¡Las palabras no pueden describir cuán devastada estoy, pero gracias a todos por todo su apoyo y amables palabras!”, explicó Katie.

La historia de Katie Ormerod y las lesiones viene de lejos. La joven ya es famosa por su carácter de superación, porque lleva una corta vida deportiva plagada de lesiones. Por ejemplo, hace menos de un año sufrió una grave lesión en la espalda por una caída brutal en una competencia en Sierra Nevada.

Agencias