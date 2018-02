Evacuan el Parque Olímpico de Pyeongchang debido a fuertes vientos huracanados (+Fotos +Video)

febrero 14, 2018 - 11:38 am

El Parque Olímpico de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018 ha sido cerrado este miércoles a causa de fuertes ráfagas de vientos, informa la agencia AP.

Los vientos, de hasta 70 kilómetros por hora, han obligado a cancelar eventos como: slalom femenino, biatlón individual femenino de 15 kilómetros, descenso masculino de esquí.

Las autoridades comenzaron a evacuar el Parque Olímpico alrededor de las 3 de la tarde (hora local), con llamadas públicas en coreano e inglés instando a los espectadores a refugiarse dentro de los edificios debido al fuerte viento.

Mientras los trabajadores desmontaban una serie de carpas, que se llevaron la peor parte del impacto del viento, voluntarios pedían a los visitantes que se refugiaran en edificios por su seguridad empleando megáfonos.

El vendaval ha dejado una decena de heridos, entre ellos un grupo de personas a las que se les cayó una pantalla de televisión encima.

Fierce wind forces closure of Olympic Park in Gangneung

Wind causing damage at the media village in Gangneung. Even some security fences down.

— James Ellingworth (@jellingworth) 14 de febrero de 2018