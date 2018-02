Equipos de Grandes Ligas rinden homenaje a las víctimas de la escuela de Parkland en el inicio de la pretemporada (+Fotos)

febrero 24, 2018 - 11:34 am

El inicio de la pretemporada en las Grandes Ligas sirvió para que los equipos del “Big Show” rindieran un homenaje y un tributo a las víctimas de la escuela Stoneman Douglas, de Parkland, Florida, donde un joven de 19 años disparó a placer matando a 17 personas e hiriendo a otras 14.

Ayer, en la primera jornada de los partidos de exhibición, las divisas de la Gran Carpa, tanto la Liga de la Toronja, en Florida, y la Liga del Cactus, en Arizona, lucieron gorras negras con las letras “SD” al frente, alusivas al nombre de la secundaria.

Anthony Rizzo, primera base de los Cachorros de Chicago, fue uno de los promotores de la iniciativa. El inicialista estudió en esa la secundaria de Florida, incluso el campo de béisbol lleva su nombre.

Rizzo compartió par de instantáneas en su cuenta de Twitter en referencia al hecho: “Fuerza SD”, escribió.

On Friday, clubs across the league showed their support for Marjory Stoneman Douglas High School. #ParklandStrong pic.twitter.com/39oTBFrnzt — MLB (@MLB) 24 de febrero de 2018

“Es algo grande”, declaró Rizzo sobre la iniciativa de las Grandes Ligas. “Obviamente, hay lazos más profundos de mi parte que el resto de la liga, pero es algo bonito que nuestra organización reconozca lo que pasó en el país”, dijo Rizzo a los medios.

Los actuales monarcas del mejor béisbol del mundo, los Astros de Houston de los criollos José Altuve y Marwin González, expandieron su tributo invitando al entrenador del béisbol de la secundaria, Todd Fitz-Gerald, y al asistente David Taylor.

Los Marlins de Miami también contaron con la presencia de los jóvenes que forman parte de los equipos de sóftbol y béisbol de Stoneman Douglas. Derek Jeter, jefe ejecutivo de la divisa, compartió con los familiares de los estudiantes.

“Cuando sucede una tragedia, lo que siempre se ve es que el deporte une y ayuda a las comunidades a superar el dolor y la desolación que dejan a su paso”, destacó Jeter.

We are honored to have the Marjory Stoneman Douglas High School baseball and softball teams with us today.#MSDStrong | #DouglasStrong pic.twitter.com/GBC22qPYKp — Miami Marlins (@Marlins) 23 de febrero de 2018

Con información de Las Mayores//Noticia al Día