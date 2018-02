El inglés Ryan Mason se retira del fútbol a los 26 años tras sufrir un terrible golpe en la cabeza (+Fotos)

febrero 13, 2018 - 11:31 am

La historia de Ryan Mason, del Hull City, no parece tener final feliz. El joven centrocampista, de 26 años, inglés se retira de los terrenos de juegos tras no recuperarse después de sufrir una lesión a principios del 2017.

En el partido ante el Chelsea, en enero del año pasado, tuvo un choque de cabezas con Gary Cahill que le provocó una lesión de gravedad. Mason tuvo que ser operado de una fractura de cráneo y desde ese momento no ha podido volver a jugar.

“He trabajado incansablemente para poder volver al campo. Desafortunadamente, habiendo recibido asesoramiento médico experto, ahora no tengo más opción que retirarme debido a los riesgos que implica la naturaleza de mi lesión. Estaré eternamente agradecido por la cantidad de personas a mi alrededor que me han ayudado a recuperarme de lo que fue una lesión que puso en riesgo la vida en enero de 2017”, escribió el propio jugador tras conocerse su retirada.

El Hull City ha hecho oficial este martes la noticia y las muestras de cariño han llovido desde todos los equipos de la Premier y del mundo del fútbol en general. “Con profundo pesar el club debe anunciar que, tras la lesión en la cabeza sufrida el 22 de enero de 2017, Ryan Mason se retirará del fútbol con efecto inmediato”, reveló hoy el Hull City de Inglaterra en sus canales oficiales de difusión.

El Chelsea, el Tottenham, todos lamentan el adiós de Mason de los terrenos de juegos.

🔶◾ | It is with deep regret that the Club has to announce, following the head injury suffered on 22nd January 2017, @RyanMason is to retire from football with immediate effect ➡ https://t.co/ccKiMlH6ZK pic.twitter.com/uNQ6mALO35

— Hull City (@HullCity) 13 de febrero de 2018